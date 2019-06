¡Alerta! Cierran la Casa Blanca por paquete sospechoso

la tarde de este miercoles 19 de junio cerraron las puertas de la Casa Blanca de Estados Unidos; como medida de precaución ante la presencia de un paquete sospechoso.

Según el corresponsal de Reuters Jeff Mason, la Casa Blanca ordenó el cierre de sus puertas; además del resguardo de los periodistas que se encontraban en el lugar, sin mayores explicaciones hasta el momento.

Mason explicó que la medida de precaución se tomó por la existencia de un paquete sospechoso en la avenida Pensilvania; que conecta la Casa Blanca y el Capitolio de los Estados Unidos.

Luego del incidente el Servicio Secreto de EE.UU corroboró la información vía Twitter. “Aproximadamente a las 2:45 pm (tiempo local); una persona dejó caer una mochila e intentó saltar un estante de bicicletas que se encontraba a lo largo de la acera en la avenida Pensilvania”, refiere la publicación.

“El individuo fue inmediatamente detenido por los oficiales de la División Uniformada del Servicio Secreto», añadió la agencia.

Asimismo, el Servicio Secreto de la Casa Blanca informó que el tráfico peatonal fue cerrado a lo largo de la avenida Pensilvania por la presencia del paquete sospechoso; mientras oficiales de policía supervisaban el lugar de los hechos. Con información: ACN/EN

White House is on lockdown, press has been ordered inside. Sounds like there might have been a suspicious package left on Pennsylvania Ave, though that is unconfirmed at this time. pic.twitter.com/6P7k8Z9tXA

— Jeff Mason (@jeffmason1) June 19, 2019