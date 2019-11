Codigo QR pegan empadronadores del XV Censo Nacional

Calcomanias con el Codigo QR en inmuebles pegan empadronadores del XV Censo Nacional

Empadronadores del XV Censo Nacional ya empezaron a pegar calcomanías con código QR en inmuebles de Caracas, segunda etapa del programa (se divide en dos etapas, la primera es la Cédula Inmobiliaria y la segunda con la unificación de datos a través de la etiqueta con el código QR).

Mientras tanto, se procesan denuncias sobre la legalidad del proceso. Declaran que censo impulsado por el gobierno busca incrementar control político y social.

El proceso de actualización de datos mediante una aplicación o por página web genera suspicacia, pues aún se desconoce si el Gobierno tiene una forma de garantizar que solo quienes residen u ocupan legalmente el inmueble puedan llenar los formularios.

Llamado a participar en XV Censo Nacional

Con el slogan “Tú cuentas para Venezuela”, reiteran llamado a participar en XV Censo Nacional de Población y Vivienda.

El vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, a través de su cuenta en la red social Twitter reiteró el llamado a la población venezolana a sumarse al XV Censo Nacional de Población y Vivienda.

En la referida red social, Menéndez señaló que “XV Censo Nacional de Población y Vivienda es paso clave para la modernización del Estado y nacimiento del Sistema Estadístico y Geográfico Nacional. Seguimiento de necesidades sociales y políticas públicas del Plan de la Patria y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas“.

El XV Censo de Población y Vivienda de Venezuela inició el 20 de septiembre en siete parroquias de Caracas en su fase pública. El programa se divide en dos grandes etapas, la primera tiene que ver con la Cédula Inmobiliaria y la segunda con la unificación de datos a través de la etiqueta con el código QR.

La Cédula Inmobiliaria va a permitir la sincronización y la simplificación de los trámites, además optimizará la dinámica del Estado venezolano, así como las políticas públicas que lleva adelante. /maye

Cuestionan legalidad de censo poblacional

El censo poblacional que adelanta el gobierno de Nicolás Maduro es ilegal y busca incrementar el control político y social, denunció el diputado opositor Leopoldo Regnault. Explicó que el censo viola el artículo 8 de la Ley de la Función Pública Estadística, según el cual deben ser funcionarios debidamente calificados y autorizados por los órganos estadísticos los facultados para solicitar datos destinados a la generación de información estadística.

Regnault sostuvo que la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.480 del 23 de septiembre, donde se aprueba el XV Censo Nacional de población, evidencia que se trata de una obsesión por el control de la población venezolana. El parlamentario cuestionó que la tarea del censo se haya asignado a los milicianos y a militantes del partido Somos Venezuela.

“Buscan tener las métricas estadísticas de la población venezolana para controlarla aún más, con esto lo que hacen es sembrar más dudas, inquietudes y cavilaciones que han puesto en alerta a la población venezolana. ¿De qué Plan Estadístico Nacional surgió este censo?, ¿Dónde está el decreto presidencial que aprobó ese plan? Ni siquiera han cuidado las “formas”, destacó.

Leopoldo Regnault, diputado de Primero Justicia, refirió que el último censo nacional poblacional fue en 2011 y que el nuevo censo debe efectuarse en 2020.

“Las Naciones Unidas recomiendan que el censo de población y de vivienda se realice en decenios regulares, preferiblemente en años terminados en cero. Esto se requiere para poder hacer comparaciones entre países y también porque las estimaciones demográficas requieren de datos censales por quinquenios y/o décadas, para realizar proyecciones poblacionales y que serían menos exactos con censos no periódicos”, aseveró.

Que es la cédula inmobiliaria

La gerente regional del Instituto Nacional de Estadísticas, Dannolis Vásquez explicó en que consiste el proceso de Registro de la Cédula Inmobiliaria, como fase preparatoria del XV Censo Nacional de Población y Viviendas.

Es la primera fase, para la realización del Décimo Quinto Censo Nacional de Población y Vivienda. Vamos a realizar el recorrido casa por casa, cada uno de los terrenos, parcelas, locales comerciales que se encuentren en la cartografía del municipio, a fin de que cada persona tenga acceso al registro y pueda obtener su cédula inmobiliaria”, señala una nota de prensa.

Este sistema será preciso y permitirá trabajar con mucha más eficiencia, e igualmente va a redundar en la plena y justa adjudicación de los beneficios sociales que dispensa el Gobierno revolucionario y socialista que lidera el presidente Nicolás Maduro Moros; ya que este será un empadronamiento de avanzada por las características organizativas que contiene.

El levantamiento de la Cédula Inmobiliaria se realiza en todo el país.

