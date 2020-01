Comando Sur de EE.UU iniciará ejercicios militares en Colombia

Desde el 23 hasta el 29 de enero funcionarios del Comando Sur de Estados Unidos; iniciarán ejercicios militares en Colombia como parte de un trabajo conjunto entre ambos países.

En este sentido, a través de un comunicado el Comando Sur explicó que «el personal experto de Estados Unidos y de Colombia; realizarán un trabajo conjunto con el fin de crear intercambio operativo y compartir experiencia estratégica y práctica».

Aunado a ello, detallaron que unos 75 paracaidistas de la 82ª División Fort Bragg de Carolina del Norte; más 40 miembros del Ejército Sur de los Estados Unidos llegarán a Colombia el 23 de enero.

Este anuncio, fue realizado este lunes al «coincidir» con la visita del jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, al vecino país. Así como, con la del presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, quienes participarán en la conferencia regional sobre la lucha contra el terrorismo.

Además, en el documento especifica que los paracaidistas «realizarán una inserción de entrenamiento aerotransportado; desde el avión Hércules C-130 de EE.UU. y Colombia. Seguido de ejercicios tácticos diseñados para simular la seguridad de un aeródromo».

Sobre estas labores conjuntas, Craig expresó «nos sentimos honrados de entrenar con Colombia; un amigo cercano de los EE.UU. y socio global de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)».

Inmediatamente del anuncio del Comando Sur, miembros del partido FARC de Colombia expresaron; «es una amenaza a la paz regional, el ejercicio militar entre este país y Estados unidos anunciado hoy».

También, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza rechazó; «la insistencia de los Estados Unidos (EE.UU.) junto con el gobierno colombiano de promover un golpe de Estado; contra el presidente Constitucional, Nicolás Maduro».

Airborne Assault Training: 75 paratroopers from @82ndABNDiv & 40 @ArmySouth personnel arrive in #Colombia Jan. 23 for exercise thru Jan. 29. Includes airborne training insertion from #C130 aircraft & tactical exercises. @mindefensa @FuerzasMilCol @USArmy https://t.co/L63HhSnxcU

— U.S. Southern Command (@Southcom) January 20, 2020