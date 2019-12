Cruz Diez será homenajeado con traje típico en el Miss Universo

Jennifer López quiere dejar muy en claro que no usó una doble de cuerpo para las escenas de baile erótico en su nueva película de strippers: «Hustlers».

La actriz y cantante de 50 años apareció el jueves en «The Tonight Show with Jimmy Fallon» para promocionar el lanzamiento de DVD y Blu-ray de la exitosa película el próximo 10 de diciembre.

En la entrevista, JLo confesó que había tenido personas que le preguntaban quién era la doble de cuerpo que había usado para las escenas de baile.

Ante tales afirmaciones Jennifer responde: «¡No, no!», respecto al uso de la supuesta doble de cuerpo. «Inclusive tengo algunos moretones, ¡tomé fotos para probarlo!», afirmó López.

JLo continuó: “Además, (…) hay un momento en que me pongo boca abajo (…) No me importa si me veo como un murciélago colgado boca abajo, si mi cara está aplastada, en todas las escenas soy yo!”.

La actriz afirmó “No quiero que nadie piense que es doble una. ¡No hay dobles en esta película!»

Jennifer López incluso reveló al anfitrión de la entrevista que la escena de pole dance en cuestión no estaba inicialmente en el guion.

La misma se agregó solo después de que Jennifer López, que coprodujo la película, habló con el director para incluirla en el film.

«En el guion, inicialmente dice que Ramona entra y hace una aparición final en el escenario … Le sugerí al director: «¿Sabes?, es una película de striptease, creo que tal vez alguien tiene que desnudarse, la gente lo va a esperar», apuntó la artista.

Jennifer continuó diciendo: “Tenemos que ver eso, no quiero escuchar a Destiny solo diciéndolo ‘Quiero verlo’ ”, agregó López.

«Por lo tanto, diseñamos el baile no solo para que sea una especie de escena de striptease gratuita, sino para informar quién era ella como persona y qué significaba para todas las personas allí en el club (…) y funcionó”, concluyó López.

Con información de: ACN|FoxNews|Redes

