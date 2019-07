Daniel Sarcos contó momento de tensión que vivió con su padre

View this post on Instagram

Gracias Dios por permitirme vivir este momento! En la flia hemos vivido momentos muy difíciles últimamente con respecto a la salud de mi papá, lo grave de la situación nos llevo al borde de perderlo la semana pasada, por un momento pensé que los 3 Danileles de la flia no llegaríamos a estar juntos.Gracias a Dios,a la fortaleza del viejo,los cuidados de mi mama y los profesionales de @clinica_corazonesunidos (mi eterno agradecimiento) el peligro ha sido superado.Gran regalo el que hoy me ha dado la vida y por eso quiero compartirlo con uds que a través de los años siempre han estado conmigo.Disfruten y compartan con los suyos mientras tengan la oportunidad, después es tarde y vienen las lamentaciones. PD: muchas veces me ven riendo aunque por dentro las cosas se estén desmoronando. #drsarcosiguaran #danielsarcos #danielalejandro