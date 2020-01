En su debut preolímpico la Vinotinto perdió ante Chile

En el debút preolímpico hacia Tokio 2020, la Vinotinto sub 23; cayó este martes ante la selección de Chile en el partido disputado en Colombia.

Desde el inicio, la selección venezolana disputaba con todo su esfuerzo para ganar en su estreno; sin embargo en el minuto 65 Jholvis Acevedo fue expulsado del campo debido a una doble amonestación.

Fue así, como el equipo dirigido por Amleto Bonaccorso, quedó solo con 10 defendiendo el balón criollo en tierras vecinas.

La Vinotinto podría haber empatado

No fue hasta el minuto 81, cuando Ángelo Araos anotó el único gol del partido; quien aprovechó la distracción de la defensa Vinotinto y la superiordiad numérica para marcar el gol que le daría la victoria al seleccionado chileno.

Luego de Chile sumó un uno a la pizarra, los venezolanos tuvieron el chance de alcanzar el empate minutos después; pues gracias a un contragolpe liderado por Yeferson Soteldo, pudo haber sido el momento del gol, pero el remate de Daniel Saggiomo rebotó en el lateral de la red.

Es de resaltar, que el seleccionado rojo es líder de grupo con seis puntos durante dos partidos; además, Argentina descansa en medio de la jornada que culminó Colombia enfrentando a Ecuador.

Sobre el próximo encuentro de la Vinotinto, se verá a la cara el próximo viernes con el equipo ecuatoriano a partir de las 7 de la noche.

Durante el preolímpico celebrado desde el 18 de enero y hasta el 9 de febrero en las ciudades de Pereira, Armenia y Bucaramanga; se otorgarán dos cupos a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Soteldo a los hinchas de la U Chile

Yeferson Soteldo, extremo del Santos FC y ahora refuerzo de la Vinotinto Sub 23 para el preolímpico; expresó su opinión en una entrevista con La Tercera en relación a las críticas que le han realizado; los aficionados de la Universidad de Chile (U Chile).

«Son ignorantes que no saben nada de cómo yo salí y por qué se dio así. No quise hablar mucho del tema cuando salí, pero yo no me fui de la mejor manera con el club; así que no le doy mucha importancia a esas cosas», enfatizó Soteldo.

Se conoció, que la gerencia de los azules emitió un comunicado donde indicaron; que en su momento buscaron todas las opciones para que el criollo se quedara en el club.

«Pero exigencias incomprensibles e inviables, echaron por tierra constantemente dichos acuerdos aceptados por las partes», se lee.

Ante esta situación el Vinotinto agregó, «a veces, si un hincha de la U me agarra en un mal momento, me toca responderle con arrogancia. Pero si no quieren que yo hable mal de su club, que tampoco me busquen la lengua».

Con información: Meridiano/El Nacional/Foto: Cortesía

Lee también: