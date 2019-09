Desempleo de venezolanos en Colombia fue de 19,2%

Por primera vez, la Marina de EE.UU. Ha reconocido que los tres videos de ovnis publicados por el excantante del gurpo Blink-182 (Tom DeLonge) y publicados por The New York Times, son objetos «no identificados» reales.

«La Armada considera que los fenómenos contenidos / representados en esos tres videos no están identificados», dijo el portavoz de la Armada Joseph Gradisher a The Black Vault, un sitio web dedicado a desclasificar documentos gubernamentales.

Gradisher agregó que «la terminología de» Fenómenos aéreos no identificados «se utiliza porque proporciona el descriptor básico para los avistamientos, observaciones de aeronaves, objetos no autorizados, no identificados que se han observado entrando, operando en el espacio aéreo de varios campos de entrenamiento controlados por militares».

Está confirmado, el asunto es real

La declaración ha sido corroborada con otros medios de comunicación. La cadena Fox News se ha comunicado con la Armada para obtener comentarios adicionales sobre esta historia.

Los videos en cuestión, conocidos como «FLIR1», «Gimbal» y «GoFast», fueron lanzados originalmente al New York Times y a The Stars Academy of Arts & Science (TTSA).

En diciembre de 2017, Fox News informó que el Pentágono había establecido en secreto un programa para investigar ovnis a petición del ex senador Harry Reid, D-Nev.

En junio de 2019, Reid, ahora retirado, expresó su deseo de que los legisladores celebren audiencias públicas sobre lo que saben los militares. «Se sorprenderían de cómo el público estadounidense lo aceptaría», dijo durante una amplia entrevista con una estación de radio de Nevada.

Los videos que generaron la controversia

El primer video del objeto no identificado fue tomado el 14 de noviembre de 2004 y filmado con la cámara del arma del F-18.

El segundo video fue tomado el 21 de enero de 2015 y muestra otro vehículo aéreo con pilotos comentando lo extraño que es.

El tercer video también fue tomado el 21 de enero de 2015; pero no está claro si el tercer video era del mismo objeto o diferente.

Investigadores sorprendidos por la declaración oficiales

John Greenewald, Jr., quien publicó “The Black Vault”, le dijo a los medios que estaba sorprendido por el lenguaje que la Marina usó en su declaración oficial.

«Esperaba mucho que cuando el ejército de EE.UU. abordara los videos, coincidieran con el lenguaje que vemos en los documentos oficiales que ahora se han publicado, y los etiquetarían como ‘drones’ o ‘globos'»; dijo Greenwald al medio de comunicación.

“Sin embargo, no lo hicieron. Registraron que los «fenómenos» representados en esos videos están «sin identificar». Eso realmente me sorprendió, intrigó, entusiasmó y motivó a presionar más por la verdad «.

Quien encendió la controversia: Luis Elizondo

Luis Elizondo, el exjefe del Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales (AATIP) del Pentágono; dijo anteriormente que la gente debería prestar atención a los comentarios que el gobierno está haciendo sobre los ovnis.

«Lo que los pilotos encontraron ese día fue capaz de actuar de una manera que desafió toda lógica y nuestra comprensión actual de la aerodinámica»; escribió Elizondo en un artículo de opinión de Fox News.

El Departamento de Defensa también informó al vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado, Mark Warner, D-Va., en junio; junto con otros dos senadores, como parte de lo que parecían ser mayores esfuerzos; para informar a los políticos sobre los encuentros navales con objetos voladores no identificados.

El portavoz de Warner indicó que el senador trató de investigar las preocupaciones de seguridad que rodean a los pilotos navales de «interferencia inexplicada».

US Navy finally confirms three UFO videos where pilots reveal encounters with ‘flying saucers’ are REAL https://t.co/zE6HAb7D3l — The Sun (@TheSun) September 17, 2019

Con información de: ACN|FoxNews|Redes

