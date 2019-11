Diputada mexicana pide declarar persona non grata a Evo Morales

Diputada mexicana América Rangel, pide declarar persona non grata a Evo Morales. Además, propone la expulsión del territorio mexicano al exmandatario boliviano.

Rangel le pidió al diputado Jorge Triana Tena, exhorte a la jefa de Gobierno de México, para que “el señor Evo Morales sea declarado persona non grata en la Ciudad de México”.

Por su puesto, aseveró, que la izquierda apelará a su ya tradicional victimización. Adujo la diputada, que este caso va mucho más allá. “Va mucho más allá porque manda un mensaje de lo que creemos como sociedad. Los valores que tenemos como país y como sociedad”.

Manifestó, que al tener asilada en la Ciudad de México a una persona como Evo Morales, le están diciendo al mundo, que no tienen problemas con que un presidente concentre todo el poder, debilitando a los contrapesos.

América Rangel sostuvo, que resulta paradójico que el expresidente de Bolivia haya preferido asilarse en México; un país que se ha regido por los principios liberales del consenso de Washington, antes que en los “paraísos socialistas” como Venezuela y Cuba, de sus amigos del Foro de Sao Paulo.

Diputada mexicana hizo la petición al Congreso

La diputada mexicana América Rangel pidió al Congreso de su país declarar persona no grata a Evo Morales. Aseguró, que refugiar al exmandatario no da una buena imagen de México hacía el mundo.

Al tener asilada la ciudad de México a una persona como al señor Evo Morales, “le estamos diciendo al mundo que acá no tenemos problemas con que un presidente concentre todo el poder, debilitando a los contrapesos. Que no tenemos problemas con la hipocresía de quien se dice austero, pero vive en la opulencia. Y lo peor, que no tenemos problemas con un presidente que cambia la ley para eternizarse en el poder”, dijo la diputada.

Además, Rangel manifestó que resulta ofensivo que a un dictador o un autoritario lo «recibamos con honores».

«Y con gastos pagados de aviones escoltas y hospedaje dándose la gran vida en Polaco, La Roma y Santa Fe, con dinero de los contribuyentes mexicanos”

Aseguró la parlamentaria mexicana, que «declararlo persona no grata no es ninguna banalidad, sino que es un mensaje contundente para el mundo y para nosotros mismos de que aquí creemos en la democracia y que no estamos dispuestos a permitir que en México ocurra algo similar a la destrucción del sistema democrático que el señor Morales ocasionó en su país».

ACN/@AmericarangelLorenz

