Diputados denuncian que no los dejan entrar a la sesión de la Asamblea Nacional

View this post on Instagram

Así es como funcionarios de seguridad del régimen de Nicolás Maduro impide el ingreso de @jguaido y demás diputados a la Asamblea Nacional para la instalación de la nueva junta directiva del Parlamento. . El presidente (E) afirma que "esto es muestra de lo que está pasando en Venezuela, de la dictadura que quiere prohibir la instalación legítima del parlamento”. . Asimismo, el periodista afecto al chavismo, Pedro Carvajalino, intenta increpar al presidente encargado de Venezuela @jguaido quien afirma que su reelección es constitucional. . Posteriormente algunos diputados y diplomáticos lograron pasar el piquete de seguridad. . . Amplía esta información a través de #VIVOplay