Dan luz verde a la segunda temporada de The Witcher en Netflix

Para alegría de los espectadores y suscriptores de Netflix, la plataforma ya ha dado luz verde; a la segunda temporada de «The Witcher».

Cuando se trata de una producción tan costosa como ésta, los creadores y las plataformas de difusión tiene dos opciones; la primera sería apostar por la ficción al máximo y asegurar un mínimo de temporadas.

La segunda, podría ser terminar de forma abrupta para no perder más dinero.

Segunda temporada de The Witcher

Según los casos planteados, en noviembre se enunció y podía entenderse la decisión; de «si te tomas la molestia de crear un universo tan ambicioso como el de Andrzej Sapkowski; lo mínimo que puedes hacer es producir dos temporadas», reseñó el diario La Vanguardia.

Ante esta luz verde de una segunda temporada de The Witcher por parte de Netflix; parece que el plan es que la segunda parte también escrita por Lauren Schmidt Hissrich; conste de ocho episodios como la primera.

En este sentido, con esta temprana renovación y los contratos ordenados; los espectadores podrían estar prevenidos para los nuevos capítulos en la navidad del 2020.

Muchas temporadas más

De acuerdo a Hissrich, se pueden lograr «muchas, muchísimas» temporadas más de The Witcher.

Asimismo, agregó entre risas durante una entrevistas, «creo que podría escribir durante 20 años y ni así me quedaría sin material».

Aunque bromeó sobre el tema ese no es su plan, pues explicó que ya en unas dos décadas estará «retirada». No obstante, sí quiere escribir aventuras de Geralt de Rivia tanto como le sea posible.

Igualmente indicó, «como guionista, respeto al autor (Sapkowski) y el hecho que terminaba las historias donde las terminaba. Esto no quiere decir que no pueda introducir nuevas aventuras, porque estas son divertidas de hacer; pero realmente creo que el esqueleto de la serie lo tengo en los libros y me guío por este mapa».

