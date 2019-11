Educadores manifestaron bajo el lema «la clase de hoy la damos en la calle»

La semana de protestas continuó este miércoles pero esta vez fue protagonizada; por los educadores quienes manifestaron bajo el lema de «la clase de hoy la damos en la calle».

Gran parte de los docentes venezolanos atendieron al llamado de la oposición liderada por el presidente de la AN, Juan Guaidó; como una vía para lograr la salida del gobierno de Nicolás Maduro.

Para dar fuerza a su protesta, los educadores manifestaron desde la entrada principal de una conocida escuela en Caracas. Desde ese lugar, exigieron la restitución de sus derechos, mejoras en el sistema educativo y más.

Educadores manifestaron con clase en las calles

En el transcurso de esta acción de calle, Raquel Figueroa, miembro de la coordinación nacional; de la Unidad Democrática en el ámbito educativo afirmó; que la educación venezolana se encuentra en «emergencia humanitaria».

Por esa razón, decidieron trasladar las clases a las calles este miércoles 20 de noviembre; con la intención de también expresar «no solamente el descontento, sino la continua violación de nuestras reivindicaciones; de nuestros derechos sociales y políticos».

Por otro lado, la presidente de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios, Lourdes Ramírez de Viloria; indicó que «se han violentado los derechos no solo de los trabajadores, sino el de una educación de calidad».

Opinó al respecto, que la educación no solo se trata de transmitir conocimientos de una persona a persona; «sino dando el ejemplo, y uno de los mejores para nuestros niños y jóvenes; es que aprendan a respetar la Constitución de su país», comentó.

«No tenemos condiciones en los planteles»

Otro de los educadores que manifestaron esta semana, es Marvis Misler; quien aseguró que efectuaron esta clase en las calles «porque en las escuelas no tenemos las condiciones mínimas para darlas».

Afirmó además, que «hoy tenemos muchachos desnutridos. Se nos desmayan en las aulas. Los muchachos, al igual que el maestro, llevan los zapatos rotos y el estómago vacío».

En relación a los cambios políticos, consideró que de no haberlo no existirán «las condiciones mínimas de trabajo»; es decir, que no podrán ofrecer una educación de calidad en medio de tantas carencias.

Sin embargo, el ministro para la Educación, Aristóbulo Istúriz, anunció en los últimos días; algunos «bonos» que según él complementarán el salario de los trabajadores de la educación, lo que traerá una mejor calidad de vida; así como un plan para mejorar la nutrición de los niños en las instituciones educativas públicas.

ACN/VOA Noticias/Voz de América/Foto: Álvaro Algarra

