Enemigos de un obrero lo degollaron por viejas rencillas

Un descuartizador se cortó la garganta en pleno juicio cuando lo acusaban de estrangular y cercenar a una joven en Nebraska, Estados Unidos.

Las cámaras grabaron la escena cuando el imputado identificado como Aubrey Trail, de 52 años, cometió la acción. El suicida tuvo que ser evacuado del tribunal y trasladado a un centro médico, señalaron los testigos.

Al descuartizador lo acusan de cometer el crimen junto con su pareja Bailey Boswell. Durante la audiencia, Trail se puso en pie y gritó «Bailey es inocente y los maldigo a todos». Después se clavó un objeto desconocido en el cuello y cayó en el piso del juzgado.

Según las televisoras locales al acusado lo sacaron en una camilla. Se desconoce el estado de salud de Trail.

Según la Policía de Nebraska en diciembre de 2017 localizaron el cadáver de la chica Sydney Loofe, de 24 años. A la víctima la encontraron descuartizada y sus restos los colocaron en bolsas de basura.

El agraviado desapareció 19 días antes, tras conocer por Internet a la pareja del descuartizador de Nebraska. Después de atraparlo, Trail dijo a los policías que «accidentalmente» asfixió al joven.

De acuerdo con los fiscales, ambos planificaron el secuestro y asesinato del joven a quien contactaron a través de Tinder. La mujer y el joven chatearon y acordaron conocerse el 14 de diciembre.

#VIDEO: Aubrey Trail yells out " Bailey is innocent and I curse you all!" before stabbing himself in the neck during trial today.

We are unsure of what he used to stab himself but he "should appear in court in handcuffs for the rest of the trial."@FOX42KPTM pic.twitter.com/5gMONG5lDB

— Jenna Liston FOX42 (@JennaListonTV) June 24, 2019