En riesgo permanente 50% de venezolanos refugiados

Este domingo, Marco Rubio, Senador norteamericano por el estado de la Florida, a través de su cuenta en la red social twitter lanzó una seria amenaza a la Fuerza Aérea Venezolana, por el incidente ocurrido el pasado viernes, que involucró a un avión de reconocimiento norteamericano y un caza de combate venezolano en aguas del Mar Caribe.

El Senador Rubio, publicó a través de su cuenta de twitter el siguiente comentario en un evidente tono de amenaza: «#Venezuela Solo tiene 3 aviones de combate que pueden volar. Si alguna vez dañaran algún avión de los Estados Unidos, rápidamente tendrían cero».

#Venezuela only has 3 fighter jets that can fly.

If they ever harmed any U.S. aircraft they would soon have zero. https://t.co/nYRIt7tDYg

— Marco Rubio (@marcorubio) July 21, 2019