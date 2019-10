Expertos instan a rechazar el salario mínimo anclado al Petro

Especialistas instan a los trabajadores venezolanos a rechazar el salario anclado al Petro; que se espera anuncie la administración de Nicolás Maduro en los próximos días.

En relación a ello, el economista y diputado a la Asamblea Nacional (AN) José Guerra ; publicó a través de su cuenta de Twitter, que «Llamo al trabajador a que no acepte esto de las referencias del salario anclado al petro. Esta es una moneda inexistente, no reconocida en ninguna parte. Pagarle a un trabajador con petro, es como pagarle con chapita de botella».

En este sentido, invitó a todos los trabajadores venezolanos, así como sus empleadores; a no aceptar la propuesta de Maduro, tras asegurar que el gobierno «no sabe qué hacer con el salario; ya que el mismo se encuentra destrozado por la hiperinflación».

Salario anclado al Petro

Asimismo explicó, que la situación actual no ocurre debido a los múltiples aumentos salariales; sino que el problema de base es inflacionario.

Aseveró además, que «el Plan País contempla una política para detener la inflación en seco; para restablecer la economía y que ésta vuelva a crecer y se generen nuevos puestos de trabajo».

Es por ello, que Guerra reiteró la necesidad de un cambio de gobierno, para hacer crecer la economía y la política; pues no es la solución el salario anclado al Petro.

«Al darse el cambio político, el salario vendrá como una consecuencia de ese cambio. El mismo será digno para todos los trabajadores del país», aseveró el experto.

Mensaje a los trabajadores y patronos de Venezuela. No acepten que se fije el salario con base en una moneda falsa como el petro. Es como pagarle al trabajador con chapitas de botella. Por un salario digno pic.twitter.com/Fmnp372pqJ — Jose Guerra (@JoseAGuerra) October 9, 2019

Gremios exigen salarios dolarizados

Ante esta realidad salarial, varios son los gremios de los trabajadores públicos; que comienzan a movilizarse exigiendo salarios dolarizados, con exigencias que van de 400 a 600 dólares mensuales.

De acuerdo con las cifras más recientes de consultoras económicas privadas; el ingreso mínimo integral solo cubre el 1,8% de la canasta básica normativa.

Incluso, según la inflación -desacelerada- reportada en septiembre por la comisión de la AN; la capacidad de compra de la canasta alcanza apenas a 1,5% del valor total.

De manera oficial, el BCV cotiza el Petro al 9 de octubre, en 1.182.533 bolívares para la compra y 1.185.496,7 para la venta

Es decir, si se aplica el criterio vigente del salario anclado al Petro («medio petro»); éste debería ser de 591.000 bolívares mensuales. Sin embargo, el valor «salarial «de este criptoactivo se mantiene congelado en 80.000 bolívares.

ACN/El Carabobeño/Banca y Negocios/Foto: Cortesía/Referencial

