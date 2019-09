Bolivia Suárez: Es imposible que inicie el año escolar con éxito

Bolivia Suárez, diputada a la Asamblea Nacional (AN) afirmó, que las expectativas de los docentes; representantes y estudiantes sobre el inicio del año escolar 2019-2020 son «totalmente negativas».

En este sentido resaltó, que el «89% de las infraestructuras están en el suelo. De 27 mil instituciones educativas, el régimen va a dar un kit a 209 centros educativos, que lo que tienen es pintura y brocha».

A ello agregó, que no hay baños, bebederos, ni «absolutamente nada». Además precisó, que el 99% de las instituciones no tienen acceso a los servicios básicos como el agua y la electricidad.

Por otro lado, «en 95% de los centros educativos no hay material didáctico; 91% no cuenta con útiles escolares en buenas condiciones y el 89% no se cumple con el programa de alimentación escolar», detalló la parlamentaria.

Ante esta situación mencionada por Suárez; explicó que aunque Nicolás Maduro manifestó que todas las condiciones están dadas para comenzar las clases; «es imposible que se inicie de una manera exitosa el nuevo año escolar».

Nuevo año escolar junto a la «pulverización del salario»

En relación a los pagos de salarios, la legisladora señaló, que de acuerdo a una encuesta realizada por Funda Redes; la crisis económica «pulverizó» el salario de representantes y docentes.

En este contexto Suárez se cuestionó, «¿Cómo van a asistir a clases?; si en un grupo familiar con un salario mínimo no alcanza para comer un día; menos para comprar útiles escolares; y sin ellos los muchachos no pueden cumplir con sus asignaciones».

De igual manera añadió, que los profesores tampoco tienen como asistir a clases; «no tienen como alimentarse o para pagar el pasaje durante el año escolar«, recalcó la diputada.

«Este año será peor»

En este sentido, la legisladora de la AN recordó, que el año escolar 2018-2019; fue calificado como «el peor año de la historia al nivel educacional»; por no cumplió con las expectativas ni con las horas de clases regulares.

No obstante aseguró, que el año escolar 2019-2020 «va a ser peor». Explicó sobre ello, que no va a haber clases debido a que están formando a los «profesores exprés».

Asimismo recaló, que «los profesores exprés no sustituyen al docente; porque el docente tiene una preparación en conocimiento y también en pedagogía».

ACN/El Carabobeño/Foto: Referencial.

