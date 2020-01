Entre 14 y 30% de las familias venezolanas reciben remesas

A raíz de la difícil situación económica por la que atraviesan diariamente los venezolanos; muchas son las familias que reciben remesas por parte de uno o varios familiares quienes decidieron emigrar.

Debido a esta realidad, el economista Jesús Casique aseguró que «aproximadamente el 30% de la población económicamente activa; recibe remesas en Venezuela desde el exterior».

Estadísticamente hablando, explicó que en promedio a los venezolanos les envían; entre $120 y $150. «Esa cifra está rezagada con respecto a los precios de los bienes y servicios», aclaró.

Incluso, Casique afirmó que al finalizar el año 2019; al país ingresaron $3 mil 400 millones por concepto de remesas.

Remesas podrían aumentar en 2020

En relación al año en curso pronosticó, «para 2020 el ingreso de remesas al país; podría ubicarse entre $4 mil 500 y $5 mil millones, como producto de la diáspora».

De acuerdo a este economista, en Venezuela un millón 100 mil de familias; reciben auxilios económicos en dólares o en bolívares al cambio del día.

Por su parte, el también economista y además director de Datanálisis, José Antonio Gil Yépez aseguró; que «el 14% de las familias en Venezuela recibe remesas según el último estimado. En promedio reciben $100″.

En este sentido, Gil Yépez agregó que las ayudas que vienen del extranjero; en la mayoría de los casos es un subsidio que no proviene del Gobierno, sino de los familiares.

«Vivir de lo que le dan, no de lo que gana»

El también sociólogo explicó que esta situación, se ha convertido en una tragedia cultural en los países de América Latina; «la gente vive de lo que le dan y no de lo que gana. Eso genera un impacto negativo desde el punto de vista cultural, y desde el punto de vista de la autoestima».

Asimismo, Gil Yépez consideró que aunque el Gobierno liberó la utilización del dólar; se recuperó el abastecimiento y por consiguiente el consumo, «eso es solo abastecimiento y consumo, no producción; y mientras no repunte la producción no se resuelve la inflación».

