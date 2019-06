Foro Económico de Mujeres tendrá sede en Colombia

Por primera vez en América Latina, se realizará el Foro Económico de Mujeres, el cual tendrá sede en Colombia.

Los organizadores informaron, que en la actividad a efectuarse en agosto, convergerán 800 personas, para generar de esa manera un clima de inclusión.

Según Nadia Sánchez, presidenta de She Is Foundation, la intención del Foro Económico de Mujeres; es elevar la voz para hacer entender que “es preciso aplicar el enfoque de género; para construir una sociedad más inclusiva, segura y sostenible para todos”.

En ese orden de ideas, Sánchez indicó que “tenemos una oportunidad única de discutir cómo promover un ecosistema inclusivo y transformador; frente al desarrollo económico de la mujer; y el impacto que este genere en todos los países del mundo”.

Economías disruptivas, educación y tecnología

Desde Cartagena de Indias, entre el 1 y el 3 de agosto, se conversarán temas como economías disruptivas; educación y tecnología, entre otras actividades en los que participarán voceros de más de 12 países.

Aunado a eso, en el Foro Económico de Mujeres se hablará sobre la importancia de la mujer indígena y rural en el desarrollo de los territorios. Además, del sector privado desde las diferentes industrias.

Entre otros puntos, se encuentran el del impulso en el fomento de la igualdad de oportunidades en el aspecto económico y profesional; y la importancia de las nuevas líderes femeninos en la política y en el mundo digital.

105 conferencistas en el Foro Económico de Mujeres

Durante el Foro Económico de Mujeres, 105 conferencistas expondrán sus temas e investigaciones. Resaltan entonces, líderes y empresarios, así como funcionarios gubernamentales y expertos en áreas de negocios; economía, liderazgo, empoderamiento femenino, emprendimiento e impacto social.

En los conversatorios, diran presentes Harbeen Arora, fundadora del Foro Económico de Mujeres y la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez. También, la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan y la premio Nobel de Paz guatemalteca, Rigoberta Menchú.

Entre otras personalidades, estarán la primera presidenta y vicepresidenta constitucional de Ecuador, Rosalía Arteaga y la presidenta de la Junta Directiva de la Fundación BBVA, Margarita Correa.

Asimismo, el vicepresidente de Innovación e Inteligencia Sectorial ProColombia, Pedro Hernández; y Valerie Dourdin, líder de emergencia migratoria con Venezuela de Save the Children, entre otros.

Vale recordar, que el Foro Económico de Mujeres se celebra todos los años en Nueva Delhi. Cuenta con 500 capítulos regionales y la participación de 150 países aliados.

En esta ocasión, la actividad será dirigida por She Is Foundation, con el apoyo de All Ladies League; y el aval de la embajada de la India en Colombia, en alianza con Wat Partners.

ACN/EFE/Foto: EFE

