De acuerdo a ONG hay 399 presos políticos en Venezuela

A través de su cuenta oficial en Twitter, el diputado en el exilio Richard Blanco; envió un mensaje al presidente de la Asamblea Nacional (AN) Juan Guaidó; donde señaló que de no seguir la ruta planteada desde el inicio no cuente con él.

Este jueves, el también miembro de la Fracción 16 de Julio informó además; que no lo acompañará en un eventual proceso electoral con el gobierno de Nicolás Maduro.

Se lee en la red social, «señor presidente Guaidó, seré breve: no cuente conmigo para ningunas elecciones si decide convalidarlas. No lo voy a acompañar, usted estableció una ruta que compré claramente».

En mensajes sucesivos Richard Blanco agregó, que desde que se encuentra en el exilio; se ha planteado la ruta asumida en enero y en buscar el apoyo necesario para las acciones que la oposición venezolana decida tomar con miras a desplazar a Maduro del poder.

Mensaje claro de Richard Blanco

Por otro lado, Richard Blanco aseveró que Guaidó no ha querido atenderlos más; luego de los hechos suscitados el 30 de abril de este año donde fue fallido un levantamiento militar; en contra de la administración de Maduro en Caracas y liderado por la máxima autoridad de la AN.

En este contexto, manifestó claramente a Guaidó «déjese ayudar porque todos los venezolanos estamos deseosos de salir de esta desgracia; que significa tener a estos narcos. Hace falta ejercer con fuerza la palabra y con delincuentes no se dialoga; No perdamos más tiempo».

Señor Presidente Juan Guaidò: Me veo en la obligación de comunicarme directamente por este medio, porque desde el 30 de abril de este año, luego de su fallida estrategia usted no ha querido antenderme más. pic.twitter.com/PcsWaUXNXo — Dip.Richard Blanco (@RichardBlancoOf) October 31, 2019

Señor Presidente Guaidó seré breve : NO CUENTE CONMIGO, para ningunas elecciones si decide usted convalidarlas. No lo voy acompañar. Usted estableció una ruta que compré claramente y desde que estoy en el exilio por razones que poco a poco he venido entendiendo, — Dip.Richard Blanco (@RichardBlancoOf) October 31, 2019

lo único que hago es llevarlas a cada uno de los venezolanos acá donde temporalmente me encuentro en Argentina y buscar el apoyo de todos los que pueda para usted y sus propuestas.

Me refiero a :1.- Cese de la Usurpación 2.- Gobierno de la transición 3.- Elecciones libres, — Dip.Richard Blanco (@RichardBlancoOf) October 31, 2019

ACN/El Tiempo/Foto: Cortesía

Lee también: