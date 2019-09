Fundación Prodefensa de DDHH pide amparo para activistas de esta ONG

El presidente nacional de la Fundación Prodefensa de los DDHH Libertad, Justicia y Orden, Gerardo Guerra, pide amparo para los activistas de esta ONG por ser los encargados de las investigaciones de la tragedia de Policarabobo.

Guerra, quien estuvo acompañado de los vicepresidentes y directores de investigaciones, declaró que esta ONG no tiene ningún interés personal ni político con las denuncias que han hecho relacionado a la tragedia que ocurrió en los calabozos de la Comandancia General de la Policía de Carabobo, que ocurrió el miércoles 28 de marzo de 2018.

Sostuvo que lo único que quieren es que se haga justicia, basados en las cualidades de querellantes que le dio la Fiscalía 35° del Ministerio Público del estado Carabobo, al Comité de Víctimas que conformaron junto a los familiares de las 69 personas muertas.

Aseguró Guerra, que lo que lo único que desean es llevar las investigaciones hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia. “No estamos buscando venganza ni mucho menos”.

Que todo llegue a feliz término

Y lo otro es, que no queremos que los organismos del Estado que administran justicia se vayan a contaminar con la parte partidista porque lamentablemente no queremos que la precariedad de la justicia y la poca seriedad vayan a enturbiar el feliz término a que deben llegar estas investigaciones para que los dolientes de las 69 víctimas de esa masacre.

«Ya que no se pueden revivir, queremos que la memoria de los privados de libertad que murieron hace un año y medio, en específico el 28 de marzo de 2018; queden en paz».

Guerra pide al Ministerio Público en nombre de la ONG que preside, un amparo que figura en el artículo 27 de la Constitución Bolivariana de Venezuela; para la abogada Lyli López, para su persona y para todos los activistas de la fundación.

Amparo para la abogada López

Explicó Gerardo Guerra, que la abogada López encabeza el “Comité de la Verdad y de la Justicia de las Víctimas Indirectas de la Tragedia de Navas Spinola”.

Y además, la abogada Constituyentista, es Directora General Nacional de la Fundación Prodefensa de los DDHH Libertad Justicia y Orden. «El amparo es porque hay muchos intereses que se están tocando» dijo.

Desde que están involucrados en las investigaciones del caso, han recibido “llamaditas y mensajes indirectos donde les dice que tengan cuidado, que esto es grave, por qué no te aparatas”, entre otros mensajes y llamadas intimidantes.

Manifestó que la Fundación Pro-defensa de los DDHH Libertad, Justicia y Orden es una institución seria que está haciendo lo que debe hacer: “Buscar los elementos de juicio, las pruebas para que la verdad salga a la luz pública”.

Familiares dieron la autorización

Están al frente de las averiguaciones porque los familiares, víctimas indirectas de los que fallecieron en la tragedia de la Policía de Carabobo, “desde el mismo día, 28 de marzo de 2018, en las adyacencias de la Comandancia nos dieron la autorización para hacerlo”.

Por otra parte, el presidente de la Fundación Prodefensa de los DDHH Libertad Justicia y Orden, le hace un llamado a la Defensoría del Pueblo para que se pronuncie en este caso.

“Que tomen carta en el asunto. Que se conviertan también en acusador porque su trabajo es defender al pueblo, a las víctimas, y no los he visto pronunciarse. El trabajo de ellos es defender al pueblo, no el puesto”.

Cabe destacar, que en la rueda de prensa con los medios de comunicación estuvieron presentes: José Silva, vicepresidente de DDHH, Foual Ayoumani, director de la colonia árabe; Gonzalo González, director de ambiente, Jorge Freites, director de investigación del estado Carabobo.

Asimismo, Oswaldo Rea, director de investigación Valencia, Jahir Galvis, director zonal; Raúl Alvizo vicepresidente zonal y Fernando Castillo, activista.

