Gabinete de Maduro promete mejorar los servicios públicos

Este viernes 17 de enero, el diputado opositor de la Asamblea Nacional (AN) Alfonso Marquina; presentó durante una rueda de prensa un audio donde el parlamentario Justo «Goyo» Noriega intentó sobornarlo.

En el material hecho público, aparentemente se escucha cuando Noriega le dice a Marquina el cinco de enero; que deje de apoyar al líder político Juan Guaidó.

Luego, el diputado que apoya a su homólogo Luis Parra, le reveló a Marquina; que «acordamos un pago de 700.000 dólares para votar a favor de la junta directiva de Parra».

Conversación entre Marquina y Noriega

Aunado a lo antes mencionado, Noriega le informó a Marquina , que existía una propuesta para que él fuera quien ejerciera la presidencia de la AN.

Seguidamente, el legislador consideró que lo planteado era sospechoso; debido a que todo el ente conocen de su activa participación política al lado de Guaidó.

Incluso, en la grabación el supuesto intento de sobornador explicó, que se reunieron con Nicolás Maduro; con el objetivo de discutir de qué forma se debería tomar la AN.

Asimismo, el diputado Noriega también comentó, quiénes conformarían la directiva en la propuesta de Luis Parra.

Luego de presentar este audio, el denunciante del presunto intento de soborno aseguró al equipo de El Nacional; «también contamos con información sobre procesos judiciales a varios legisladores a quienes se les imputaría el delito de asalto al centinela».

Ante esta situación, Marquina alertó que su integridad y la de su familia está en peligro. «Si algo nos sucede a los diputados de la bancada democrática; el único responsable es quien dirige la Operación Alacrán», aseveró.

Noriega lo niega

Posterior a la rueda de prensa, «Goyo» Noriega negó las acusaciones y comentó a través de Twitter; «ante el fracaso de todas las estrategias; las cuales han aplicado desde la cúpula del G4, hoy comienzan a aplicar una más ruin y perversa».

En respuesta al presunto audio que lo involucra en una irregularidad, Noriega alertó a Marquina; «que sepa que ha cometido un delito, ha simulado un hecho punible, me está calumniando y difamando; y por ello tendrá que responder ante la justicia, así que me reservo todas las acciones legales que me corresponden ejercer».

Sobre este tira y encoje entre ambos, el legislador opositor-oficialista aseveró; «este hecho es la forma que encontraron para intentar tapar el ‘escándalo’ que generó la información sobre el apoyo que la USAID le ha dado al G4 y a Guaidó; por un monto de ‘467 millones de dólares'».

¿Si el Diputado Marquina tenía ese audio por que lo saca dos semanas despues de la elección de la Directiva de la Asamblea Nacional?, ¿por que no lo sacó antes para así impedir lo que finalmente ocurrió? No lo hizo porque no lo tenía, porque ese audio es un vulgar montaje. #17Ene — Goyo Noriega (@GoyoNoriega) January 17, 2020

