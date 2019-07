Gaby Espino celebró el cumpleaños de su hija junto a sus ex

La actriz venezolana, Gaby Espino, celebró el pasado martes el cumpleaños número 11 de su hija Oriana junto a sus ex; el actor, Cristóbal Lander padre de la pequeña y el cantante, Jean Carlos Canela, con quien tuvo a su hijo Nickolas.

A través de las redes sociales la presentadora de Master Chef Latino, compartió la pequeña reunión familiar que le organizó a su primogénita; donde además estuvo invitada la actual pareja de Jean Carlos Canela, la reina de belleza puertorriqueña Danna Hernández.

A pesar de no llevar su sangre; los años que estuvo junto a Gaby hicieron que Jean Carlos viera a Oriana como si fuera su propia hija y así la sigue tratando hasta el día de hoy.

Por eso no es de extrañar que Jen Carlos estuviera en la mesa principal junto a la cumpleañera en el momento en el que la niña sopló las velas de la torta; así como también estuvieron sus padres Gaby y Cristóbal.

La también empresaria publicó unas instantáneas de su pequeña donde indicó; “Le vamos a cantar el cumpleaños a Oriana, hoy no es la fiesta; fiesta con sus amigas pero estamos en familia”.

“Madre ejemplar”

Los comentarios de los seguidores de la actriz no se hicieron esperar y muchos alabaron su buen rol de madre. “Eso se llama madurez”, escribió una seguidora de Gaby en Instagram.

Cabe destacar que Oriana, también recibió un mensaje de feliz cumpleaños por parte de su madrasta; la actriz, Paula Bevilacqua, quien junto a una imagen de la pequeña escribió el siguiente mensaje:

“Hoy está de cumple una personita muy especial que llegó a mi vida cuando estaba chiquitica. Me gané su corazón y fue la que hizo que me enamorara más de su papi. Ver cómo la trataba y se le salía el corazón por los ojos cuando estaban juntos me hizo pensar que elegiría bien al papá de mis hijos. Ori eres una niña espléndida y especial, en mi corazón tienes un espacio importantísimo. Dios te llene de mucha salud y sigas creciendo para que logres todos tus sueños. Sabes que te adoro y que siempre estaré para ti como una amiga”, expresó Bevilacqua. Con información: ACN/People en Español

No deje leer: Norkys Batista se destapa más de la cuenta en la playa