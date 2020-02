Gira «Movimiento»de Ricky Martin inicia con éxito

Este viernes desde su natal Puerto Rico, el cantante Ricky Martin arrancó con éxito su nueva gira de conciertos mundial titulada «Movimiento».

Medios locales, indicaron que hubo público a rebosar en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan Puerto Rico; momento en el cual Ricky expresó «me voy a dejar el alma en este escenario».

Durante el concierto, no hubo artistas invitados, salvo la canción que interpretó Ricky; junto al cuatrista y compatriota Christian Nieves.

Gira «Movimiento» de Ricky Martin

Esa noche, Martin salió a brillar y con ganas de agradar a su público en el primero; de los tres conciertos de este fin de semana en el Coliseo de Puerto Rico.

En el inicio de la gira «Movimiento» de Ricky Martin, el artista abrió su repertorio de casi 20 canciones con «Cántalo»; luego «La Bomba» e «Isla Bella».

Como es habitual, el puertorriqueño realizó varios cambios de vestuarios; los cuales combinó con un espectáculo de luces y de bailarines que lo adornaron.

Entre los momentos destacados de la primera noche de la gira Movimiento de Ricky Martin; se puede mencionar cuando cantó «Livin’ La Vida Loca», vestido con una chaqueta dorada que acompañaba con una pajarita y pantalón negro.

Posteriormente, interpretó varios temas en inglés como «Loaded» y «Shake your bon bon»; acompañado de una coreografía excepcional. También, se escucharon «Lola Lola», «She bangs», «Nobody wants to be lonely».

Además, era inevitable dejar atrás el tema «María», el cual encendió a los miles de puertorriqueños que acudieron a verlo. En este inicio de su gira, Martin demostró que con casi 50 años se mantiene en forma y con ganas de seguir deleitando a sus seguidores.

Cabe resaltar, que la gira Movimiento de Ricky Martin, está bajo la producción de Tony Mojena Entertainment; además de la escenografía de Jaime King, quien ya había dirigido las giras de 1999 y 2007.

En cuanto a otras presentaciones, este mes de febrero también se presentará en el Festival de Viña del Mar, en Chile.

Con información: EFE/Foto: @Ricky_Martin

Lee también: