Juan Guaidó: La oposición venezolana no está jugando

Estados Unidos negocia en secreto con algunos chavistas de alta jerarquía la salida de Maduro, admitió el miércoles el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton.

Maduro confirmó hace algunas horas contactos de miembros de su gobierno con altos funcionarios de la administración del presidente Donald Trump. Las reuniones serían para regular la situación.

Llama la atención tales declaraciones porque se trata de contactos con los responsables del bloqueo. Venezuela tampoco mantiene relaciones con Estados Unidos.

Sin embargo, Bolton dijo que «los únicos asuntos» en las conversaciones han sido la partida de Maduro y la convocatoria a nuevos comicios.

«Como el presidente, Trump ha declarado en repetidas ocasiones, para poner fin al robo de los recursos del pueblo venezolano y la continua represión, Maduro debe irse», tuiteó. «Los únicos asuntos discutidos por aquellos que están acercándose a espaldas de Maduro son su partida y elecciones libres y justas», agregó.

As the President has repeatedly stated, to end the pilfering of the Venezuelan people’s resources and continued repression, Maduro must go. The only items discussed by those who are reaching out behind Maduro’s back are his departure and free and fair elections.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) August 21, 2019