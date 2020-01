Público masculino viralizó «Tusa» de Karol G y Nicki Minaj

La canción titulada «Tusa» interpretada por Karol G y Nicki Minaj es dedicada a la venganza amorosa; y trata de cuando una mujer despechada busca un nuevo amor en fiestas y aventuras; porque piensa que su pareja está con otra.

Al contrario de lo que las artistas y productores pensaban, se convirtió en un himno masculino para celebrar los males amorosos con un doble sentido.

Sin embargo, para quienes no conocen la jerga colombiana, la palabra Tusa significa nada más; que un período de tristeza y desesperación provocado por una ruptura sentimental.

Cualquiera puede pasar por una «Tusa»

Parte de la canción dice, «hoy salió con su amiga disque pa’ matar la tusa…»; letra que se viralizó en redes sociales cuando comenzaron a difundir videos de diversos grupos de hombres cantando a gritos el coro.

En este sentido, Karol G durante una entrevista promocional explicó; «nosotros le decimos tusa a cuando una persona tiene un despecho. Yo creo que es más que un despecho, no puede superar a una persona en el amor; y uno dice esa persona está entusada».

Luego del lanzamiento del tema, lo que se esperaba era que las mujeres se apropiara; pero al parecer fueron los hombres quienes utilizaron esta canción para de manera sarcástica referirse al sentimiento femenino.

No obstante, gracias a la excelente receptividad del tema interpretado por la colombiana en compañía de Minaj; se posiciona en una de las listas de la canciones más escuchadas y alcanzó el top cinco en el mundo.

Incluso, actualmente circulan memes en las redes sociales, chats de WhatsApp; con hombres cantando a coro el tema, así como todo tipo de contenidos que hacen viral la producción musical.

Consejos

Sin embargo, para aquellas personas que en este momento pasan por un despecho; existen muchas maneras eficaces para superar la tusa.

Se pueden mencionar; el cambiar la mentalidad y no culparse por nada; agradecer lo que se tiene y repetirse que no necesitas una pareja para ser feliz.

También, podrías crear nuevos hábitos positivos, por ejemplo, ir al gimnasio y deshacerte de las cosas que te recuerdan a tu ex pareja; no reprimir tus sentimientos, rodearte de personas que te quieren, no apresurarse a encontrar una nueva pareja; y no intentar volver con tu ex.

Ahora, si estas recomendaciones no te ayudan a superar la ruptura sentimental; deberías acudir a un especialista, es decir un psicólogo.

