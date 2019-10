INDH investiga posibles torturas contra manifestantes en Chile

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) inició una investigación; producto de denuncias por posibles torturas aplicadas a manifestantes en Chile.

En medio de las protestas sociales en contra del Presidente Piñera y el actual toque de queda en el país Suraméricano; los directivos del INDH hacen seguimiento a decenas de denuncias sobre torturas y tratos crueles perpretados por Carabineros.

En este contexto, el instituto ha presentado 26 acciones judiciales en favor de 129 manifestantes en Chile; quienes aseguraron haber sido víctimas de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de las fuerzas de seguridad nacional.

Torturas a manifestantes en Chile

Según reportes recibidos por el organismo, la estación del Metro Baquedano; pudo haber sido utilizada como centro de detención y tortura.

Luego de la denuncia este miércoles, un equipo conformado por un fiscal; un subcomisario de la brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y funcionarios del INDH; inspeccionaron los espacios para recopilar evidencias que tuvieran relación con violaciones de los derechos humanos del ciudadano Nicolás Laur y otros manifestantes en Chile.

🔴 INDH anuncia querellas por cinco personas fallecidas en Estado de Emergencia. Estos son los casos 👇 pic.twitter.com/kIbPgP7T4T — INDH Chile (@inddhh) October 23, 2019

A pesar de la denuncia en este caso en particular, el director del INDH, Sergio Micco recordó; que aún no se ha determinado si existió o no tortura en la Estación Baquedano del Metro.

En este orden de ideas, aclaró que el Ministerio Público de Chile es el ente encargado de determinar si existió o no; la tortura contra manifestantes en Chile.

Sin embargo, el INDH puede evaluar las acciones legales a tomar.

«Desnudados, crucificados y maniatados»

Además de lo antes mencionado, en las diferentes denuncias relataron desnudamientos en comisarías y golpizas.

Entre ellas contaron, la del Supermercado «Acuenta» de Tobalaba, en la comuna de Peñalolén; donde un grupo de unas 50 personas al parecer fueron inmovilizadas con plástico en sus manos y acostadas boca abajo en el suelo.

En este orden de ideas el Instituto Nacional denunció, que varios detenidos fueron aparentemente «crucificados»; en una antena de la 23ª Comisaría de Carabineros, en Peñalolén; tras ser detenidos durante uno de los toque de queda.

Ante querella INDH por torturas, el 13 Juzgado ordenó prohibición de acercamiento de Carabineros Comisaría de Peñalolén, a detenidos maniatados a una estructura metálica de antena de recinto policial, dejándolos colgados de las esposas, en la madrugada del 21 de octubre de 2019. — INDH Chile (@inddhh) October 23, 2019

De igual manera, luego de presentar la querella por torturas, el 13º Juzgado de Garantía de Santiago; dictó una «prohibición de acercamiento para los funcionarios de la 23ª Comisaría de Peñalolén».

Ésta medida, fue anunciada en relación a ciertos manifestantes en Chile; quienes fueron «detenidos y maniatados a una estructura metálica de antena del recinto policial; dejándolos colgados de las esposas, la madrugada del 21 de octubre de 2019».

Ante esta realidad social, gran parte de los protestantes siguen exigiendo al Gobierno de Piñera; sacar a los militares y a las fuerzas de seguridad de las calles; pues de acuerdo a ellos, reprimen a quienes han decidido concentrarse de manera pacífica.

