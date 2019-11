Inundación en Venecia pone en peligro la Basílica de San Marco

Rusia reconoce a Jeanine Áñez como dirigente en funciones de Bolivia; hasta que se elija un nuevo presidente. También el gobierno de Estados Unidos anunció que reconoce el gobierno de la senadora opositora; autoproclamada como presidenta interina de Bolivia luego de la renuncia forzada del presidente Evo Morales; el pasado domingo. Iguales manifestaciones se suscitaron del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro; y del autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

Rusia reconoce a Jeanine Áñez como dirigente en funciones de Bolivia; hasta que se elija un nuevo presidente; aunque no considera como «proceso legítimo» la salida del poder de Evo Morales; declararon este jueves 14-N responsables del ministerio de Relaciones Exteriores.

«Está claro que es ella (Jeanine Áñez) quien será considerada como dirigente de Bolivia; hasta la elección de un nuevo presidente»; declaró este jueves el viceministro de Exteriores, Serguei Riabkov; citado por la agencia de prensa pública RIA Novosti.

«No se trata de reconocer lo que sucedió en Bolivia como proceso legítimo» precisó por su parte la portavoz de la diplomacia rusa, Maria Zajarova, quien recordó que Moscú ya había calificado la situación de «golpe de Estado».

«Nada ha cambiado en la posición de Rusia» sobre esa cuestión, añadió.

«La situación sigue siendo tensa y hay riesgo de nuevas complicaciones» estimó en su encuentro semanal con la prensa.

«Bolivia necesita calma, de un diálogo pacífico, es importante restablecer el funcionamiento de las instituciones públicas en el campo constitucional» indicó Zajarova, quien apeló a que «todos los miembros de la comunidad internacional» tengan una «política responsable».

Rusia recomienda por el momento a sus ciudadanos aplazar sus viajes a Bolivia hasta que «baje la tensión», indicó.

EE.UU. reconoce gobierno de senadora opositora en Bolivia

Este martes la senadora opositora Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta encargada de Bolivia, a pesar de no contar con la presencia de los legisladores leales a Evo Morales.

Además del presidente de EE.UU Donald Trump, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el autoproclamado presidente encargado de Venezuela también insistieron en reconocer el gobierno de Áñez.

El gobierno de Estados Unidos anunció este martes que reconoce el gobierno de la senadora opositora Jeanine Áñez, autoproclamada como presidenta interina de BolivIa luego de la renuncia forzada del presidente Evo Morales el pasado domingo.

Así lo hizo saber el encargado de Latinoamérica en el Depatamento de Estado de EE.UU., Michael Kozak, a través de sus redes sociales.

Añadió la intención de la Casa Blanca de trabajar con Áñez durante lo que la oposición boliviana ha llamado «transición», de cara a unas nuevas elecciones presidenciales.

Además, Donald Trump, se pronunció con anterioridad, sosteniendo que con la salida de Evo se «preserva la democracia» en Bolivia, al tiempo que lanzó un mensaje de tono amenazador a los mandatarios de Venezuela, Nicolás Maduro, y Nicaragua, Daniel Ortega. Igualmente, el inquilino de la Casa Blanca elogió el papel de las fuerzas militares que forzaron la renuncia de Evo.

Esta decisión fue denunciada el martes por Evo Morales a través de su cuenta en la red social Twitter, alegando que es un gobierno de facto y autoproclamado por la derecha.

Su denuncia encuentra respaldo en el recién electo presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien dijo que con esta postura, EE.UU «retrocede décadas, volvió a las peores épocas de los años 70 con las intervenciones militares (…) contra gobiernos populares, gobiernos elegidos democráticamente».

Washington se ha mostrado a favor de la salida del gobierno de Evo Morales y el embajador estadounidense ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, calificó de «ridículo» el tratamiento de los acontecimientos en Bolivia como una Golpe de Estado.

Brasil y Juan Guaidó también reconocen gobierno de Jeanine Áñez

Pero EE.UU no ha sido la única nación que ha mostrado respaldo a la autoproclamación de Áñez, pues también lo hicieron el gobierno de Brasil, así como Juan Guaidó, también autoproclamado presidente de Venezuela.

Áñez ha prometido celebrar nuevas elecciones, pero las protestas, especialmente de sectores indígenas, continúan.

Su atoproclamación ha sido muy cuestionada por lops partidarios de Evo debido a la ausencia en la asamblea legislativa de los legisladores leales al líder indígena.

