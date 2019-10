«Isla Drácula» ofrecerá Lacava en Puerto Cabello

La gestión del gobernador de Carabobo, Rafael Lacava ofrecerá a propios y visitantes la Isla «Drácula»; desde las costas de Puerto Cabello.

Así lo anunció Lacava, a través de un video publicado en sus redes sociales; donde específica que se contará con «un pedacito de Los Roques a media hora de Valencia».

A través de Twitter, el gobernador mostró la inmensa belleza natural conocida como Isla Larga, ubicada en el Parque Nacional San Esteban el cual abarca gran parte del municipio Puerto Cabello.

Detalló, que junto a Isla Larga se creará lo que denominó «Isla Drácula«; con la intención de que los visitantes y comerciantes cuenten con un espacio puntal para el turismo carabobeño.

Otra pildorita de la Isla Dracula. Se acordarán d mi q este será el espacio de referencia en el pais desde el punto de vista turístico y con coherencia ambiental no como lo q se tiene hoy en día con Isla Larga q la acabaron. No me porfien q yo se porq se los digo. Q viva Carabobo pic.twitter.com/BblAB4gFWR

— Rafael Lacava (@rafaellacava10) September 16, 2019