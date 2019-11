José Guerra denunció supuesta Operación Maletín Verde

Este miércoles a través de las redes sociales, el parlamentario de la Asamblea Nacional (AN) José Guerra; denunció que la administración de Nicolás Maduro supuestamente inició con la «Operación Maletín Verde».

Explicó, que esta estrategia se basa en comprar o intentar comprar a los diputados de oposición; por ello hizo pública la denuncia a través de su cuenta en Twitter.

En el escrito se lee: Denuncio la Operación Maletín Verde. En el mismo mensaje, José Guerra aseguró; que entre los presuntos chavistas que dirigen este plan, estarían «un traficante de bolsas Clap (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) y un ex gobernador».

Denuncio la Operación Maletín Verde. Un grupo de operadores financieros del regimen con maletines llenos de dólares para tratar de comprar nuestros diputados y que perdamos la mayoría calificada. Entre esos operadores están un traficante de Bolsas Clap y un ex gobernador — Jose Guerra (@JoseAGuerra) November 6, 2019

José Guerra denuncia «operación maletín verde»

Sobre la aparente operación, el legislador aseguró, que un grupo de operadores financieros de Maduro; «con maletines llenos de dólares tratan de comprar a nuestros diputados y que perdamos la mayoría calificada».

José Guerra comentó, que «el régimen intenta mojarle las manos de dinero sucio los diputados de la unidad».

El también miembro de la comisión permanente de Finanzas y Desarrollo de la AN recordó; que «en la campaña electoral de 2012 de Capriles y Chávez, David de Lima logró comprar a punta de dólares de la corrupción; a varios de los llamados líderes estudiantiles. No pudo con otros dirigentes que no se dejaron sobornar. Nuestra gente está firme ante el soborno».

Quienes me conocen saben que no soy profesional de la denuncia ni menos de la difamación. Pero aprovechando la situación de nuestros diputados los quieren comparar. No han podido. — Jose Guerra (@JoseAGuerra) November 6, 2019

Vale resaltar, que recientemente en el poder legislativo se debate y cumplen los pasos; para la designación de los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Para este proceso, se conformó una Comisión preliminar, entre los diputados opositores y chavistas, como primer paso.

