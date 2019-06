Liberado el diputado opositor Gilber Caro

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, acusó este domingo a Nicolás Maduro; de comprar con dinero público el apoyo de Rusia.

«Maduro ha malgastado de manera vergonzosa los recursos de Venezuela. En mayo, mientras cientos de miles de venezolanos pasaban hambre; Maduro le dio a Rusia 209 millones de dólares por un contrato de defensa; para así comprar su apoyo», denunció a través de Twitter.

La presencia de personal ruso en Venezuela, ha causado inquietud en Estados Unidos y otros socios. Es por ello, que Washington llegó a pedir a Moscú que retire a estas personas de Venezuela.

Tras la supuesta compra del apoyo de Rusia, el presidente de esa nación, Vládimir Putin; afirmó el 6 de junio que Moscú no está creando bases militares ni enviando tropas a Venezuela.

Sin embargo, reconoció que «debe honrar sus obligaciones contractuales» con la nación; en relación al mantenimiento de los equipos suministrados antes.

Maduro has grossly mismanaged Venezuela’s resources. In May, while hundreds of thousands of Venezuelans went hungry, Maduro gave Russia $209 million for a defense contract to buy their continued support. Venezuelans want true democratic leadership, not repression.

