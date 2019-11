LOS40 Music Awards premió a artistas nacionales e internacionales

LOS40 Music Awards 2019 realizados en el Wizink Center de Madrid; premiaron los logros y excelencia musical de artistas nacionales e internacionales del momento.

Estos premios, son concedidos por la cadena musical de radio LOS 40; creados en el año 2006 con motivo de la celebración del cuarenta aniversario de la fundación de la cadena en el ámbito mundial.

Durante la gala de entrega, se repitió mucho el nombre de la catalana Rosalía; quien además de ganar el premio a Mejor artista, compartió el de Mejor canción LOS40 Global Show; con J Balvin y El Guincho por el tema «Con altura».

Galardonados en LOS40 Music Awards

Los Jonas Brothers, fueron los distinguidos como Mejores Artistas Internacionales; y abrieron la gala presentada por el locutor Toni Aguilar.

Igualmente, fueron reconocidos Nicky Jam, Leiva o Billie Eilish; quien vale resaltar es un ejemplo de la heterogeneidad actual de la industria.

Respecto a Rosalía, una de las artistas más nombradas durante Los40 Musica Awards; en menos de 24 horas llegó a los tres millones de reproducciones en YouTube con su reciente canción «A Palé».

Dando muestra del repunte y éxito que ha tenido con su temas expresó su agradecimiento y expresó; «pertenezco a una generación que parte desde otro lugar, por eso suena distinta y lo celebro».

Anoche, Rosalía desplegó su voz con el tema «Dios nos libre del dinero»; en una presentación sencilla y un poco rápida para los fanáticos que querían ver y escuchar más de ella.

Asimismo, la Mejor artista revelación nacional fue Lola Índigo, quien dedicó el premio a su madre; y a los bailarines que la acompañan.

Por otra parte, en la categoría nacional, el Mejor álbum se lo llevó «Nuclear» de Leiva. El madrileño, vendió todas las entradas para dos días consecutivos de espectáculo en el WiZink Center.

Otro de los artistas más potentes de este año es Beret, quien con su voz rasgada y sus letras particulares; fue galardonado en LOS40 Musica Awards 2019 con la Mejor Canción Nacional por «Lo siento», la cual cantó junto a la mexicana Sofía Reyes.

De regreso a la sección nacional Vanesa Martín, ganó el premio al Mejor Vídeo por «De tus ojos».

Por su parte, Manuel Carrasco galardonado por su Mejor Gira «Tour La Cruz del Mapa»; se presentó junto a un coro de niños de Carabanchel (Madrid) con la intención de celebrar la amistad; interpretando el tema «Qué bonito es querer».

Ganadores internacionales

En el caso de la categoría internacional de LOS40 Music Awards, el premio Revelación fue para Mabel; una cantante nacida en España pero criada en Londres, quien alcanzó la popularidad con el tema «Don’t Call Me Up».

También, la cantante y compositora estadounidense Billie Eilish de 17 años; ha sorprendido a la industria con su álbum «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?»; por lo que logró el premio a Mejor Albúm Internacional.

Luego, la Mejor Canción fue para Ava Max con «Sweet But Psycho»; quien también presentó un nuevo tema con Pablo Alborán, «Tabú».

Pasando al genero urbano, el Mejor artista fue Nicky Jam; que inició hace diez años con pequeños conciertos en España. En su presentación en LOS40, hizo bailar a muchos asistentes.

En torno a las baladas, Aitana interpretó «Vas a quedarte» y se convirtió en la Mejor artista Del 40 al 1; un premio extraído de la votación popular.

La premiación cerró, con cuatro premios Golden Music Awards, entregados a dos artistas internacionales y dos nacionales. Sam Smith, destacó por su talento y su compromiso con el colectivo LGTBIQ.

También estuvieron presentes en LOS40 Music Awards, Laura Pausini, Amaral y Estopa, el dúo de los hermanos Muñoz.

ACN/El País/Foto: El País/Kike Para

Lee también: