Primer álbum de Louis Tomlinson «Walls» se estrena hoy

El ex integrante de la banda británica One Direction, Louis Tomlinson; estrena este viernes su primer álbum como solista titulado «Walls».

A través de sus redes sociales, ha anunciado desde hace pocos meses; sobre su nuevo trabajo musical pero de manera individual que ha logrado al repotenciar su talento y experiencia de varios años con sus antiguos compañeros de tarima.

De hecho, el cantante ha difundido diferentes imágenes y videos; con la intención de informale a sus fans «que sin duda deben anticipar lo que ha preparado para su lanzamiento este viernes».

«Walls» primer sencillo de Louis

Dentro de este albúm, Louis cuanto un tema titulado de la misma manera «Walls»; el cual es el número 6 de la lista.

Éste, fue lanzado el 20 de enero en todas las plataformas digitales y redes sociales; mediante las cuales su fanáticas han mostrado el apoyo, fidelidad y amor constante hacia el artista.

Aunado a ello, la mayoría de sus seguidores han notado que esta nueva faceta como solista; le ha permitido mostrar su estilo y esencia

De hecho, a pocas horas de su estreno, «Walls» ya se ha colocado en las primeras 10 tendencias mundiales de Twitter en el mundo.

Asimismo, Tomlinson posteó el 11 de enero una foto de un mural; donde se leían los nombres de las 12 canciones que incluyó en su primer disco.

Tracklist

A continuación, el tracklist de «Walls», comenzando por «Kill My Mind», «Don’t Let It Break Your Heart»; «Two of Us», «We Made It» y «Too Young».

De número seis, se encuentra el sencillo «Walls», «Habit», «Always You», «Fearless», «Perfect Now»; «Defenceless» y la 12 en la lista es «Only The Brave».

Luego de este tan esperado y emocionante estreno para sus fanáticos; Louis presentará en vivo todo el repertorio de «Walls» el próximo 18 de mayo en el Movistar Arena en Santiago de Chile.

Con información: Tele13 Chile/Foto: Twitter

