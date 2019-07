Maternidad Concepción Palacios opera en un 50 por ciento

Este lunes, informaron que la Maternidad Concepción Palacios de Caracas; ha bajado su operatividad hasta llegar a solo un 50 por ciento.

La presidenta de la Sociedad Médica del centro de salud, Moraima Hernández aseguró; que la maternidad carece de camas, personal de anestesiología y equipos médicos.

Ante esta situación que se presenta en la Maternidad Concepción Palacios, denunció; que «… no podemos atender porque no tenemos camas, anestesiólogo o equipos de instrumentación quirúrgica. Las calderas se dañaron hace más de un año y no tenemos como esterilizarlos».

De igual manera señaló, que no han podido atender a más pacientes; debido a que no cuentan tampoco con insumos médicos.

Esta ausencia de material, según Hernández, atenta contra los derechos humanos de las venezolanas; quienes asisten a la Maternidad Concepción Palacios en busca de una solución a sus afectaciones.

Entre otras fallas, resaltó que las mujeres embarazadas no pueden ser socorridas. «Es realmente un calvario para la mujer embarazada; porque se le violan sus derechos a la salud y a la vida», puntualizó la presidenta de la Sociedad Médica.

ACN/Diario 2001/Foto: Diario 2001

No dejes de leer: Recuperan unidad de traumatología del Hospital Central de Maracay