Mató a su hermana embaraza para sacarle el bebé de ocho meses de gestación. También asesinó a un sobrino de 7 años. El doble homicidios ocurrió en Brasil.

La ciudad brasileña de Porto Velho fue sacudida por el terrible asesinato a sangre fría de Fabiana Santana, de 23 años, quien estaba embarazada de ocho meses.

La homicida resultó ser su hermana menor, de 13 años, quien también asesinó su sobrino Gustavo Henrique Pires Maciel, 7 años, hijo de Fabiana.

La fuente policial sostuvo, que también le quitó la vida porque fue testigo de los hechos. La tía lo tiró a un lago cercano. Como no sabía nadar, el niño murió por apedreado y por inmersión.

La hermana menor atacó a la mayor con una barra de hierro y cuchillo. Mientras aún permanecía viva, le abrió el vientre con un cuchillo para sacarle el bebé.

Para cometer el dantesco crimen contó con la ayuda de un cómplice de 15 años. La madre de éste quería enriquecerse valiéndose de un recién nacido.

Indicó la policía, que «la mujer, Katia Barros Rabelo, de 34 años de edad; no participó en el crimen, pero sí en la elaboración del cruel plan.

Durante ocho meses había simulado un embarazo para engañar a un hombre adinerado con el que salía. La intención era presentar como suyo un bebé robado y así dejar atrás la pobreza», señalaron medios locales.

El bebé sobrevivió

Según reportes, el bebé sobrevivió. Pesa 1,8 kilos y está bajo observación de los médicos. Lo hallaron en la casa donde vivía Katia Barros Rabelo.

El cuerpo de Fabiana fue encontrado por su padre el lunes 21 de octubre. Al día siguiente, la Policía arrestó a la hermana menor y su amigo de 15 años, y el 23 de octubre detuvieron a la madre del adolescente.

La adolescente de 13 años, confesó junto con su cómplice. La presunta homicida relató a los agentes los detalles con una total frialdad.

No se arrepiente de nada y no tiene remordimientos de conciencia. Quería matar a Fabiana en venganza por los abusos sexuales que afirma haber sufrido en casa por parte del marido de su hermana mayor; quien no le creía e ignoraba sus quejas. Estas acusaciones aún están por ser investigadas por la Policía.

Según el jefe de Homicidio de Porto Velho, Leisaloma Carvalho, durante el testimonio, la homicida dijo que Gustavo vio la muerte de su madre. Según los informes, decidió matar al niño porque lloraba mucho al ver que mataban a su madre.

La policía también se enteró de que el niño fue arrojado vivo al lago, y la adolescente, junto con sus compinches, arrojó piedras a Gustavo mientras luchaba en el agua. El niño no podía nadar.

La policía busca la placenta y las armas homicidas y la placenta que la la adolescente lanzó a la laguna; donde también arrojó a su sobrino de 7 años.

ACN/Panorama/@Rondoniagora

