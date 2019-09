Mega hueco afecta a conductores y peatones de San Joaquín

Eliminar o reducir las porciones de proteína en sus platos diarios de comida, es una de las opciones que tienen un grupo de personas consultadas del estado Carabobo en cuanto a los altos precios de los alimentos situación que ha impactado en el hábito alimenticio.

A los carabobeños consultados les toca recordar con nostalgia la época en la que podían tener los platos de comida con todo lo necesario para alimentarse bien, ahora en las mesas abunda el carbohidrato como pastas y arroz.

La señora Sol Soto confesó que su hábito cambió 100% «ahora no puedo comer lo que comía antes, no me alimento normalmente, sí hago mis tres comidas pero no tiene la sustancias nutritivas que debería tener, antes hacía sopa y el plato principal que podía ser pabellón, ahora no, ahora si te tomas la sopa no puedes hacer el salado que sería arroz con huevito o un poquito de carne».

Mientras que la señora Ofelia Tarazona dijo que anteriormente consumía leche y recordó que anteriormente podía consumir jugo al mediodía y que ya no puede hacerlo «nada de eso, ahorita no se puede comprar leche, la medicina está carísima, nada alcanza, cada día vamos caótico. Un desayuno antes era un vaso de leche, Cerelac, avena, o una arepa pequeña y con un polvito de queso», lamentó.

Egidio Carpio dijo que come de la mata de aguacate que tiene en su casa, precisó que un kilo de caraotas cuesta 30 mil bs, «ando como los chinos comiendo puro arroz, ¿carne? La carne la veo cuando dibujo la vaca».

Destacaron que es imposible pagar servicios públicos como agua, condominio, gas doméstico y electricidad. Los consultados señalaron que no pueden comprar alimentos y mucho menos medicinas con la pensión que perciben.