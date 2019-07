En Naguanagua iniciaron diplomados sobre la Violencia Contra la Mujer

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de Derechos Humanos (DD. HH.) se concentraron en la avenida Bolívar de Valencia para exigir el cese de las violaciones a los DD. HH. en Venezuela y afirmaron que la tortura es característica de los sistemas totalitarios.

En la actividad participaron miembros de Un Mundo Sin Mordaza, Federación Nacional de Estudiantes de Derecho y la Coalición por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia quienes recordaron la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo y del concejal Fernando Albán mientras estaban en custodia del Estado venezolano.

«Esta es una práctica sistemática que se viene efectuando en Venezuela desde hace muchísimos años, no solamente es la crisis humanitaria, ni la forma en la que el gobierno ha desplazado a los venezolanos que no tenemos acceso a los servicios públicos, que no tenemos un sueldo que nos permita vivir con dignidad, sino además que es un gobierno que no respeta la dignidad humana, que no respeta al ciudadano, que no respeta los derechos humanos que son fundamentales en una democracia», aseveró el abogado Kelvi Zambrano.