Navidades Seguras Carabobo 2019 contará con más de 9 mil efectivos

El Evangelio Cambia brindó esperanza. Esta vez se presentó en la comunidad 1° de Mayo de la parroquia Miguel Peña de Valencia, encabezado por su pastor Javier Bertucci, donde realizaron una gran jornada que benefició a más de 15 mil habitantes.

La campaña se realiza en varias entidades del país y fuera de nuestras fronteras donde la organización religiosa tiene presencia ha sido todo un éxito.

Fue un día bien movido porque fueron beneficiadas más de 15 mil habitantes, quienes pudieron degustar de la tradicional sopa que el Evangelio Cambia siempre ofrece a los más necesitados.

Pero también realizaron otras actividades tales como odontología, asesoría legal, servicio médico, peluquería y recreación para los más pequeños.

El Evangelio Cambia se presentó al sector con más de 600 voluntarios dispuestos para cada requerimiento de los habitantes que se apostaron en el sector.

El Evangelio Cambia brindó esperanza en Valencia

E su intervención, el pastor Javier Bertucci dijo que su organización atenderá a más de 5 millones de niños en el país «para darle todos los niños lo necesario».

La misión es que estos niños puedan asistir a la escuela y que puedan comer. «Cómo me aprende un niño con hambre y cómo me enseña un maestro con hambre, no pueden enseñar y no puede aprender» dijo.

También le pidió a la comunidad que ayuden a levantar un censo para saber cuántos niños en desnutrición o falta de alimentos hay en el país.

Eso lo hace con la finalidad para apoyarlos para que vayan a las escuelas bien alimentados.

«Un niño de 2 a 10 años se le desarrolla en cerebro, las neuronas, si no tienen una buena alimentación este niño va a tener problemas de aprendiza mañana» recalcó.

Gobierno se cambia con votos y paz

En el llamado Recorrido Nacional de la Esperanza, el también presidente del partido político Esperanza por El Cambio, aseguró que el Gobierno de Nicolás Maduro saldrá por la vía democrática.

«Queremos que la gente entienda que este gobierno va a salir, pero va a salir con votos y con paz» atizó.

«Yo no les vengo a decir que en un mes lograremos sacar a Maduro, porque mis valores no me permiten mentirle a la gente», pero están trabajando para eso.

Aseguró que buscan una ruta realizable, con un nuevo paso en la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE), para luego llevar a cabo elecciones parlamentarias, y posteriormente unas elecciones presidenciales, en las cuales no descarta participar.

Para nadie es un secreto que nuestra gente carabobeña, como el resto del país, está sumida en una crisis que ha provocado mucho dolor, y nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados ante esta realidad que viven millones. pic.twitter.com/ZC6EOMFfJp — JAVIER BERTUCCI (@JAVIERBERTUCCI) November 2, 2019

ACN/MAS/Agencias

No deje de leer: Un año sin agua potable padece zona alta de Naguanagua