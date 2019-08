Niña murió dentro del carro de su padre en Panamá

Ante este hecho lamentable, varios medios locales informaron por otro lado; que al parecer no era la primera vez que el hombre llevaba a su hija a su lugar de trabajo; y repetía siempre la misma acción.

La víctima, una niña de unos 4 años de acuerdo con la información suministrada; permaneció por un tiempo no determinado en el carro y fue hallada sin vida por un compañero de trabajo de su padre.

El padre, fue detenido preventivamente pero su identidad no ha trascendido.