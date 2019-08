Panamá prohíbe zarpe a pesquero venezolano por incumplir normas

Las fuerzas iraníes están utilizando activamente bloqueadores de GPS, pretendiendo ser buques de guerra de los EE.UU. o de sus aliados, para engañar a las embarcaciones comerciales para que viajen por las aguas iraníes y luego proceder a confiscarlas, según informaron funcionarios del gobierno federal norteamericano.

La Administración Marítima del Departamento de Transporte de EE.UU. emitió una advertencia el miércoles, alegando que Irán está utilizando «interferencia de GPS, falsificación de comunicaciones puente-a-puente; y otros tipos de interferencias de comunicaciones, con poca o ninguna advertencia».

«En al menos dos de estos incidentes, los buques informaron interferencia GPS», se lee en el comunicado.

«Los buques también han informado de comunicaciones falsas de puente a puente de entidades desconocidas; que afirman falsamente ser buques de guerra estadounidenses o de coalición», continua el comunicado.

