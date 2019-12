Para disfrutar de Draculandia debes trabajar unos 8 meses

A partir de este lunes 16 de diciembre inicia el cronograma de las tradicionales misas de aguinaldo; en varias parroquias de la Arquidiócesis de Valencia.

En preparación para el nacimiento del Niño Jesús, este 2019 las nueve misas; se retoman en horas de la madrugada, pero la hora exacta dependerá de cada parroquia.

Estos significa, que en algunos templos se oficiarán a las 5:00 a.m., en otros a las 5:30 a.m., y en el resto a partir de las 7:00 a.m.

Inician misas de aguinaldo en Valencia

La Arquidiócesis de Valencia, dio a conocer que las misas de aguinaldo serán hasta el 24 de diciembre; donde todos los miembros de la iglesia católica celebrarán con gran alegría y fe la tradicional acción de gracias.

Vale resaltar, que éstas celebraciones eucarísticas son una tradición muy Venezuela; las cuales se realizan dentro de los catedrales, capillas e iglesias donde la feligresia junto al párroco elaboran creativos pesebres sin la imagen del Niño Jesús, quien se coloca en l propio día de su nacimiento.

Además, las misas de aguinaldo son las idóneas para preparar a los creyentes para el día del nacimiento del hijo de Dios. De igual manera, forma parte de la cultura religiosa venezolana que data de los tiempos de la colonia.

Horarios por parroquia

La Arquidiócesis de Valencia anuncia el cronograma con los horarios de Misas de Aguinaldos 2019 en las diferentes parroquias de Valencia.

En la Basílica Catedral de Valencia a las 7:00 am, en Divina Pastora a las 5:00 am, en Ntra. Sra de Coromoto a las 6:00 am; en San Martín de Porres a las 5: 00 am, San Miguel Arcángel a las 5:30 am, San Pedro y San Pablo a las 6:00 pm.

También, en San Rafael de la Michelena a las 5:30 am, Santa Rosa de Lima a las 7:00 am, Corpus Christi a las 6:00 am; Jesús de Nazareth a las 5:00 am, en San Juan María Vianney – 5:30am.

Asimismo, las misas de aguinaldo en Santos Ángeles Custodios y San Isidro de Flor Amarillo a las serán 6:00 am; en San Antonio de Padua de Los Guayos a las 5:00 am y Ntra. Sra de Begoña a las 6:00 am.

En el caso de las comunidades, en San Pancracio Las Aguitas a las 5:30 am, en la Presentación del Señor de Paraparal a las 5:00 am; María Madre de la Misericordia de Parque Valencia a las 5:00 am.

En La Florida a las 7:00 pm, en Santa Inés Martín a las 5:00 am, San Juan Bautista de Campo de Carabobo a las 5:00 am; en La Resurrección del Señor de la Esmeralda en San Diego a las 6:00 am.

También, en San José de Canoabo a las 5:30 am, San Rafael, Bejuma a las 6:00 am; en Inmaculada de Camoruco a las 5:30 am, Jesús Obrero,Trapichito a las 5:30 am y San Cayetano, Mañongo a las 5:30 am.

ACN/Arquidiócesis Valencia/Diario La Calle/Foto: Cortesía/Referencial

