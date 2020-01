Renny Osuna ofreció disculpas públicamente por escupir a un árbitro

Luego de escupir en la cara del umpire Carlos Leal, en el juego entre Tiburones de La Guaira y Caribes de Anzoátegui; Renny Osuna ofreció disculpas públicamente a través de las redes sociales.

Con la publicación de dos videos en la cuenta oficial de @Tiburones_net; el mánager del año quien posiblemente en los próximos días reciba sanciones de manera personal; pidió disculpas a la fanaticada y al árbitro.

En algunos estractos del video, Renny Osuna ofreció disculpas primeramente a Carlos Leal; «quiero dejarles saber que hoy hablé con Carlos Leal, el árbitro principal que estuvo en Puerto la Cruz, estoy arrepentido y hablé con él para pedirle disculpa. Ahora quiero hacerlo público».

Luego, se dirigió a los peloteros y familiares que vieron el juego; pues «estoy bastante apenado. Se me escaparon de las manos, con la presión de lado y lado».

Renny Osuna ofreció disculpas pero está consciente

El dirigente de la escuadra litoral salada aseguró, «estar consciente que cometió un error»; que dicha acción puede traer consecuencias y acarrearle una sanción por parte de la LVBP.

«Pido disculpas, estoy arrepentido. Asumo las consecuencias. Espero me entiendan pero que las cosas vayan mejorando; fue mi primer año como mánager y es un puesto que no estaba en mis planes y no estaba preparado para asumirlo», expresó en los videos.

Comunicado de nuestro manager Renny Osuna / Parte 1 pic.twitter.com/RVoslUM3HD — TiburonesBBC-Oficial (@tiburones_net) January 18, 2020

Comunicado de nuestro manager Renny Osuna / Parte 2 pic.twitter.com/3LQAA16Cn9 — TiburonesBBC-Oficial (@tiburones_net) January 18, 2020

Con información: Meridiano/Twitter/Foto: Cortesía

