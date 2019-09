Tras 53 años de carrera artística Verónica Castro se retira

Estalló una bomba cuando Verónica Castro anunció su retiro en medio del escándalo; en la que se encuentra envuelta por declaraciones de Yolanda Andrade.

Tras 53 años de carrera artística, La Vero «buscando paz» luego del escándalo que protagoniza junto a Yolanda Andrade; quien asegura que se casó con la actriz en Ámsterdam hace 20 años.

A través de su cuenta oficial de Instagram Verónica Castro escribió, en un video de Cristian Castro cantando una canción que; «así es mi Cris. Y Quisiera aprovechar esta canción que dice tantas cosas para mí y hacer de su conocimiento; que me merece tanto respeto a este público infinito que me ha dado tanto que me ha regalado sus frases, su tiempo, su cariño».

En esta publicación agregó, «que elegí hoy que es el día de mi santa madre María de Guadalupe; y en su nombre les digo adiós la vida ha cambiado mucho, pero yo no puedo con la agresión y el escarnio. Y digo adiós a lo que tanto amé, mi profesión, por 53 años entregué mi vida con todo mi amor gracias por todo; pero estoy agotada de tanto mal y como lo vengo diciendo hace ya muchos años, quiero mi paz. DLB!».

Verónica Castro está cansada

Verónica Castro, cuya última aparición fue en la serie de Netflix, La Casa de las Flores; anunció que se iba a retirar de los escenarios porque está cansada del escándalo que se generó en los medios con la noticia que ella desmintió.

En ese sentido, la celebridad mexicana explicó que también estaba cansada de las críticas que había recibido; y aseguró que se distanciará de la actuación por su salud.

En este contexto, las reacciones negativas para Yolanda Andrade; quien fue la que reveló el supuesto matrimonio, no tardaron en llegar.

ACN/canalnet.tv/Suelta La Sopa/Foto: Getty Images

