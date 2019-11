Carabineros podrían tomar acciones legales contra Mon Laferte

Un tribunal argentino, condenó a dos Sacerdotes católicos a más de 40 años de prisión, por abuso sexual de niños discapacitados en una escuela religiosa de la provincia de Mendoza.

Los dos Sacerdotes católicos, Horacio Corbacho y Nicola Corradi, así como un jardinero, fueron declarados culpables de los cargos de violación y abuso infantil entre 2004 y 2016.

Las víctimas acudieron a la audiencia del tribunal este lunes para escuchar la sentencia.

Este caso ha conmocionado a la opinión pública de Argentina, la tierra natal del papa Francisco, donde muchos han acusado a la iglesia católica de actuar con demasiada lentitud.

La Iglesia Católica ha enfrentado una avalancha de acusaciones de abuso infantil en todo el mundo en las últimas décadas.

El tribunal de la capital provincial de Mendoza condenó al sacerdote Horacio Corbacho (59) a 45 años de prisión por el abuso infantil de alumnos pertenecientes al Instituto Antonio Provolo.

Nicola Corradi (83), quién tiene la nacionalidad italiana, recibió una sentencia de 42 años por los mismos cargos.

Cabe destacar que, Corradi ya había sido investigado por abusos en la escuela del instituto en Verona (Italia); durante la década de 1970, pero nunca fue oficialmente acusado.

Armando Gómez, el jardinero de la escuela recibió una sentencia de 18 años de prisión.

Las sentencias recibidas por cada uno de ellos no pueden ser apeladas.

2 Roman Catholic priests were found guilty of sexually abusing deaf children at a Catholic-run school in Argentina. They were sentenced to 40+ years each.

The Vatican knew about public allegations against 1 of them since at least 2009, but never issued sanctions. pic.twitter.com/AV5uyPsEUv

— AJ+ (@ajplus) November 25, 2019