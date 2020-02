El maestro Simón Díaz es recordado a seis años de su muerte

Un día como hoy 19 de febrero, falleció el músico y maestro Simón Díaz, es por esa razón que gran parte de los venezolanos se abocaron a las redes sociales; con el propósito de recordarlo luego de seis años de su desaparición física.

A través de las redes, los usuarios expresaron su cariño por el llamado por todos el “Tío Simón”; quien sigue vivo en los corazones de quienes amaban sus arraigadas letras y tonalidad en cada tema.

Es de recordar, que el cantautor sufrió por varios años de Alzheimer, enfermedad que lo dejó fuera de los escenarios y de los medios convencionales.

Entre sus canciones más reconocidas, se pueden mencionar “Caballo viejo”, “Mi querencia”, “El alcaraván”, El becerrito” y Mercedes”; las cuales están vigentes y son sinónimo de la cultura venezolana.

Trayectoria de Simón Díaz

Se dice, que el alcaraván cantó en la población de Barbacoas estado Aragua un 8 de agosto de 1928; cuando llegó al mundo Simón Narciso Díaz Márquez.

Años después, desde el rasgar de su cuatro se crearon tonadas y recio joropo, para dar forma a canciones; que lo convirtieron en el más importante intérprete de la música popular venezolana.

De acuerdo a la historia de vida del Tío Simón, comenzó a improvisar coplas que escuchaba de los artistas locales; luego, su padre el maestro Juan Díaz instrumentista del cornetín, le transmitió sus conocimientos musicales.

Es de resaltar, que en el año 2000 fue nominado al Premio Grammy por mejor disco tradicional latino, mientras que en 2008; se hizo acreedor del Grammy Latino a la Trayectoria. Además, de la Orden Libertador y el Premio Nacional de la Cultura.

¡Contesta Tío Simón!

A los años del fallecimiento de su padre, cuando era niño, Simón Díaz se adentró en la televisión con el programa “Contesta Tío Simón”; con la intención de transmitirle a los niños la importancia de la cultura popular, los valores y la educación.

Entre sus letras, donde la protagonista era cada detalle de Venezuela, se puede recordar, “La luna me está mirando/ yo no sé lo que me ve; yo tengo la ropa limpia/ayer tarde la lavé”.

Asimismo, sus líneas apasionadas nombran parte de la fauna, como el Alcaraván, caballo viejo, la vaca mariposa, becerritos, lapas y Guacamayas.

Como parte de los muchos homenajes que se le realizaron en vida, músicos de varios géneros; como Laura Guevara, OKills, Gaélica, los grupos Criollo House y Acapella Vocus; así como la mexicana Natalia Lafourcade, versionaron algunas de sus canciones.

Con información: El Carabobeño/Versión Final/Foto: Cortesía

