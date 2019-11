Teniente Arellano de la GNB es acusado de tortura infantil

Un grupo de habitantes de San Tomé en el estado Anzoátegui, acusan a Anderson Jesús Arellano Varela; teniente de la Guardia Nacional Bolivariana GNB de haber torturado a un niño de 11 años.

Presuntamente, el infante de 11 años junto a otro niño de 8 años habría sustraído dos ovejas; del pesebre del Centro de Formación de Guardias Nacionales; lo que provocó que los dos fueran retenidos y uno de ellos aparentemente sometido a tratos crueles.

Este hecho, fue denunciado por el mismo pequeño a través de un video en las redes sociales; donde expresa «el teniente Arellano me metió la cabeza en un tobo de agua con las manos en la espalda. Me electrocutó, me agarró la cabeza y me metió unas cachetadas durísimas. Me agarró por las orejas, me pegó la cabeza contra la pared. Y me amenazó que si le decía a mi papá iba ser el muñeco de mis pesadillas».

El mundo debe saber de lo q son capaces los sátrapas vzlanos. Esto ocurrió en el Edo Anzoátegui. Este pequeño niño denuncia q fue brutalmente torturado por el Ttte GNB Arellano. Vamos a llevar este caso hasta las últimas consecuencias. Ya hemos hecho contacto con la familia .

Ante esta situación, varios vecinos del lugar se trasladaron al Centro de Formación de Guardias Nacionales; con la intención de reclamar la aparente violación de los derechos humanos de los niños y a exigir justicia.

De igual manera, Familiares de uno de los menores afectados denunciaron el hecho ante la diputada a la Asamblea Nacional (AN) Delsa Solorzano.

Denunciaron a Arrellano en redes sociales

Se conoció, que este lunes fue detenido Franklin Marín, tío del niño Ricardo Meleán Marín; por supuestamente grabar el video donde el menor acusa al teniente Arellano de haberlo torturado.

Aunque fue aprehendido por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC); fue liberado en horas de la noche del mismo día, informó el presidente del Foro Penal, Alfredo Romero.

Abro hilo: #18Nov @Foropenal ya en contacto con familiares de infantes 8 y 11 años q habrían sido maltratados x GNB. Tío de niños, quien presuntamente habría grabado video, fue arrestado x unas horas el día de hoy. Ya liberado. Abogados @foropenal #ElTigre encargados del caso

De acuerdo a la minuta oficial, aproximadamente un hora después; uno de los pequeños regresó las piezas tomadas del pesebre, acompañado de representantes del Consejo de Derecho del Niño, Niña y Adolescente, un grupo de 20 ciudadanos de la comunidad y familiares de los menores.

En ese momento, se realizaron las entrevistas correspondiente sobre el hecho; y posteriormente trasladaron a los niños al Hospital Industrial de San Tomé, donde los médicos de guardia diagnosticaron que no existía traumatismo o contusión.

Igualmente, ambos infantes fueron llevados a la medicatura forense; con el propósito de realizar diagnósticos médicos de ley como parte de las investigaciones.

ACN/Crónica Uno/Diario El Vistazo/Foto: Cortesía/Referencial

