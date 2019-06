Diario The New York Times acusado de traición a la patria

El diario The New York Times fue acusado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; de un «virtual acto de traición» a la patria, luego de publicar el sábado que el país está incrementando las incursiones digitales en Rusia.

A través de su cuenta en Twitter, Trump negó esas acusaciones, razón por la que llamó al medio «corrupto»; y manifestó que los periodistas son «enemigos de la gente».

“Puedes creer que el Fracasado New York Times acaba de hacer una historia que dice; que Estados Unidos está aumentando sustancialmente los ataques cibernéticos a Rusia”, publicó.

Posicionar a Estado Unidos

Según el informe del Diario The New York Times, la acción es parte de una prevención; pero también es para posicionar a Estados Unidos en relación a lanzar ataques cibernéticos; en caso de que se presente un conflicto relevante con Rusia.

En este sentido, Trump expresó que “este es un acto virtual de Traición por parte del que alguna vez fue un gran diario; desesperado por una historia, cualquier historia, incluso si es mala para nuestro país”.

Luego de investigar

El informe del The New York Times, surge luego de una investigación realizada por el fiscal especial estadounidense Robert Mueller.

La indagación trata, sobre la aparente intervención informática de la agencia de inteligencia GRU de Rusia; y la manipulación de redes sociales por parte de la agencia de investigación de Internet rusa; para beneficiar la campaña electoral de Trump en su momento.

El The New York Times, también cita en su publicación a funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional; con el argumento de que no tenían preocupaciones de seguridad sobre el informe del periódico en relación a las incursiones digitales.

Ésto, quizás indicaba que se esperaba que algunas intrusiones pretendían no pasar inadvertidas para los rusos.

ACN/AFP/El Nacional/Foto: AFP

