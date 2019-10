Venezolanos con prórroga vigente podrán solicitar visa estadounidense

Tres diplomáticos norteamericanos fueron sacados de un tren el lunes mientras se dirigían a una ciudad ártica cerca del sitio del accidente de pruebas militares en el norte de Rusia.

El trío se dirigía al puerto de Severodvinsk, donde el acceso está restringido para todos los extranjeros.

La ciudad de Severodvinsk alberga un astillero naval y está cerca de un sitio de prueba de cohetes donde una explosión mortal en agosto, provocó un aumento en los niveles de radiación de toda la zona.

Rusia dijo que los tres habían declarado que visitarían la ciudad de Arkhangelsk.

Esa ciudad, la capital regional, está a unos 30 km (21 millas) de distancia.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que los diplomáticos estadounidenses estaban en un viaje oficial y que habían informado al Ministerio de Defensa ruso de sus planes.

«Solo dijeron que su intención era visitar Arkhangelsk y terminaron camino a Severodvinsk», agregó.

«Probablemente se perdieron. Estamos listos para darle a la embajada de Estados Unidos un mapa [de Rusia]», indicó el ministerio.

Un portavoz del departamento de estado de Estados Unidos en Washington dijo: «Los diplomáticos estadounidenses estaban de viaje oficial y habían notificado adecuadamente a las autoridades rusas de su viaje».

La agencia nuclear estatal de Rusia, Rosatom, reconoció que cinco de sus trabajadores nucleares murieron en la explosión del 8 de agosto; durante una prueba de motor de cohete nuclear cerca de la aldea de Nyonoksa, al oeste de Severodvinsk.

Los niveles de radiación en Severodvinsk aumentaron 16 veces por encima de lo normal después del accidente; informó el servicio meteorológico de Rusia.

La radiación habría representado una pequeña amenaza para los humanos, según dijeron expertos nucleares consultados por la BBC.

