Will Smith y Jay-z producirán serie sobre la mujer afroamericana

View this post on Instagram

Esta semana Sinfonía Nr. 5 de Beethoven, en Augsburg. ——————————————— Diese Woche Symphonie Nr. 5 von Beethoven in Augsburg. ——————————————— This week Symphony number 5 of Beethoven, in Augsburg. ——————————————— . . . #me #style #winter #picoftheday #instalike #smile #instagood #like #l4l #love #happy #munich #münchen #repost #olivettimusic #follow4follow