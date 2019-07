Aerolínea británica multada por poner en riesgo datos de clientes

Debido a que en Venezuela no existe la suficiente actividad económica; a las personas y las empresas se les hace difícil pagar el impuesto patrimonial.

Así lo aseguró, el economista de la Asamblea Nacional (AN) José Guerra, quien además considera que es un impuesto difícil de recaudar. «Se necesita conocer la base imponible y ello no es fácil en Venezuela. Por otra parte a una economía en recesión no es aconsejable colocarle más impuestos».

En este sentido, explicó que «la base imponible es la estructura financiera sobre la que se calcula, en este caso, el impuesto patrimonial. En Venezuela no hay estadísticas para hacer bien ese cálculo”.

¿Cuál patrimonio?

Mediante una publicación en su cuenta de Twitter, escribió de manera interrogativa, ¿Cuál patrimonio?, pregunta que el mismo respondió; «el patrimonio de las empresas y personas naturales está depreciado por la hiperinflación. Es preferible tener pocos impuestos con alta capacidad de recaudación; que mucho impuesto patrimonial con baja capacidad de recaudación».

El diputado de la AN indicó además, que imponer más impuestos en una economía en recesión no es recomendable; debido a que traería con ello efectos negativos como “inhibir la inversión, porque si no hay actividad económica no hay cómo pagar”.

Ley de impuesto patrimonial

En este orden de ideas, los miembros de la ANC, aprobaron el 2 de julio una ley de impuesto a los grandes patrimonios; la cual obligará a personas naturales y jurídicas a contribuir con el ingreso fiscal; siempre y cuando el valor de sus negocios o propiedades supere los Bs 1,8 millardos.

Esta ley establece, cobrar hasta 1,5 por ciento a personas naturales con más de 250.000 euros o 282.500 dólares de activos; y a empresarios que posean un patrimonio que sume más de 650.000 euros o 734.500 dólares.

Entre otros detalles, en el documento se describe que las personas y empresas consideradas en esta categoría; deben pagar impuesto patrimonial “de manera progresiva” del 0,25 por ciento al 1,5 por ciento del patrimonio total.

Vale resaltar, que este proyecto de ley fue aprobado “en bloque” por la plenaria; esto quiere decir, que no se evaluó ni discutió artículo por artículo.

ACN/El Universal/Foto: Cortesía

