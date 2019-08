Avenida Paseo Cabriales proyecto que quedó en veremos

No dejes de leer:

En relación a la ampliación, ésta aliviaría todo el trayecto norte y de forma rápida se podría llegar a la avenida Lara. A pesar de ser una excelente opción para mejorar el tránsito, la avenida Paseo Cabriales no se terminó y tampoco el tramo norte.

El proyecto original de la avenida Paseo Cabriales es una iniciativa que aún no han terminado en Carabobo.