Salió del aire Radio Plus en Monagas por órdenes de Conatel

Funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), luego de inspeccionar las instalaciones de Radio Plus y TV Plus en Monagas; cerraron la emisora y se llevaron los equipos.

En primera instancia, la visita tenía como objetivo auditar aspectos técnicos y legales del canal; pero horas después se realizó el cierre de la planta radial. No permitieron que el personal tomara fotografías.

Incidente anterior

En este sentido, Pastor Candurín, dueño y director del medio, informó que hubo un incidente con el Moisés Ulloa; quien presuntamente realizó una publicación en Whatsapp en la que manifestaba su preocupación por la inspección.

«El estado decía que estábamos siendo visitados y que ojalá que esa visita no terminara en otra cosa sino sencillamente en una inspección». Al parecer, alguien reenvió el mensaje al funcionario de Conatel.

Relató, que después el funcionario ubicó al comunicador en su puesto de trabajo y le solicitó que «borrara el mensaje; pero él se negó y con todo abuso de poder dentro de unas instalaciones privadas; ordenó su retiro de las instalaciones de la televisora».

No es primera vez

Candurín enfatizó que no es la primera vez que TV y Radio Plus es víctima de hostigamiento; «en esta oportunidad no sabemos en que va a parar la visita; pero seguimos comprometidos con seguir brindándole información a los monaguenses».

«Evidentemente una vez que se inicia un procedimiento administrativo contra un medio de comunicación esto deviene en una sanción. Ésta, va a venir y ellos van a tratar de colocarlo dentro del marco legal; para que todo se vea como tal, que se vea que ellos no están cerrando otro canal de televisión; ni censurando o logrando que el canal se autocensure», expresó.

Otro medio apagado

En horas de la tarde, Candurín comentó desconocer si los funcionarios dejaron un acta con los seriales de la inspección y cierre. «Otra radio más apagada por este régimen opresor. Todavía no han levantado el acta con respecto a TV Plus pero al parecer también será cerrada», precisó.

Al tiempo, resaltó que el único delito ha sido informar. «Las FM y canales regionales libres no nos hemos rendido para que el pueblo esté informado; acerca de la situación que ocurre en Venezuela. Este es el precio que se paga por defender la libertad y el derecho a la expresión en Venezuela», aseguró.

Esta medida tomada por funcionarios de Conatel afecta directamente a TV plus canal 14; a la 94.9 FM Plus Radio y a la empresa proveedora del servicio de TV por cable, Planet Cable.

ACN/Diario 2001/ONG Espacio Público/Foto: referencial

